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Харчування в школах: українців чекають незвичайні нововведення

STYLERЖиття    18.05.2019 - 11:25
Харчування в школах: українців чекають незвичайні нововведення
Фото: (facebook.com/Ирина Косенко)

Українців очікує реформування системи дитячого харчування в навчальних закладах

У навчальних закладах Києва планують поліпшити якість і посилити контроль над закупівлями продуктів за рахунок закріплення монополії за комунальними підприємствами. Подробиці повідомляють "Вести".

Комісія Київради розглянула проект рішення нового порядку організації харчування учнів, мета якого - позбавити приватних постачальників права годувати школярів. Тепер заклади зможуть самостійно обрати партнера, враховуючи відгуки та власний досвід співробітництва. Однак експерти стверджують, що дане рішення не призведе до поліпшень.

Депутат Київради Олександр Пабат зазначив: "Ніякого покращення якості харчування або контролю за продуктами це рішення не дасть. Що зараз заважає контролювати якість? Нічого".

Всього ж, за даними аналітичної системи тендерних закупівель ProZorro, організацією поставок продуктів харчування для столичних навчальних закладів займаються кілька фірм. Серед них "Понтем.уа", "Фавор", "Бізнес Плюс ЛТД" і "Гранат". До речі, як випливає з реєстру судових рішень, дві останні фірми вже фігурували у кримінальній справі про завищення цін.

Також є думка, що між низкою управлінь освіти Києва та постачальниками існує корупційна змова з метою забезпечення перемоги в тендерах на поставку продуктів харчування.

"Тому пропозиції учасників, які не перебували у змові, нібито неправомірно відхилялися. А якщо відхилити пропозицію "неугодного" учасника під відносно законним приводом не виходило, торги скасовували, через що відбувались перебої у постачанні продуктів до навчальних закладів міста", - зазначають в організації.

До речі, у КМДА обіцяють нове меню, однак реальних змін не відбулося. "Вже з 1 вересня ми введемо нові стандарти контролю якості продуктів. Крім того, ми плануємо зробити усі комунальні підприємства, які займаються організацією харчування, неприбутковими, тобто не заробляти на дітях, а також впровадити нове меню, в яке додасться дієтична складова і велика різноманітність продуктів", - розповів голова Подільської РДА Валентин Мондрієвський.

Ми писали про те, що у мережі вибухнув скандал через харчування в київському дитсадку. У соцмережі виклали шокуючі знімки продуктів, якими годують дітей у "Казці": огірки з цвіллю, почорніла буряк в борщі та бутерброд з маленьким шматочком сиру.

Раніше в Києві призупинили роботу 13 компаній за неякісне харчування у школах.

А також розповідали про те, що "татуювання" другокласника викликала неабиякий скандал в школі.

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