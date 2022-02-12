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Вартість навчання на контракті в українських університетах: де найдорожче

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Субота 12 лютого 2022 18:35
Вартість навчання на контракті в українських університетах: де найдорожче Вартість навчання в українських вишах (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні в університетах кожного року вартість навчання зростає. Зазвичай, найдорожче отримувати вищу освіту в столичних навчальних закладах, а також на найбільш популярних фахах. Менше обійдеться контракт у регіональних університетах.

Styler зібрав інформацію про вартість навчання в українських університетах, які найбільш популярні серед абітурієнтів.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У КНУ середня вартість очного навчання становить 44 200 грн. А ціна заочного навчання сягає 28 600 грн.

Зазначимо, що в університету навчається 30 тис. студентів. В загальному є 13 факультетів. З них найбільшим попитом користуються факультети права, філології та економіки.

Вартість навчання на контракті в українських університетах: де найдорожче

КНУ (фото: univ.kiev.ua)

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Середня вартість очного навчання за рік в КПІ - 28 тис. грн, заочного - 23 500 тис. грн.

Зазначимо, що контракт у галузях природничих наук коштує найменше. Ціни стартують від 16 600 грн

В даному університеті навчається майже 25 тис. студентів. До того ж серед технічних спеціальностей КПІ стоїть на першому місці.

Вартість навчання на контракті в українських університетах: де найдорожче

Київська політехніка (фото: facebook.com/ntuu.kpi)

Сумський державний університет

Середня вартість очного навчання в університеті становитиме - 25 тис. грн, заочне - 7 тис. грн.

В університеті навчається близько 12 тис.осіб за різними формами навчання.

Вартість навчання на контракті в українських університетах: де найдорожче

Сумський державний університет (фото: sumdu.edu.ua)

Національний авіаційний університет

Середня вартість навчання в НАУ - 21 тис. грн. Додамо, що рік контракту стартує від 17 тис. грн на "Прикладній інженерії" та "Хімії і біотехнології".

Зокрема, за рік заочного навчання доведеться заплатити приблизно 12 тис. грн.

Вартість навчання на контракті в українських університетах: де найдорожче

Національний авіаційний університет (фото: facebook.com/officialnau)

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Середня вартість очної форми навчання вартує - 21 600 грн, заочної - 12 900 грн.

Додамо, що в університеті навчається приблизно 26 тис. студентів.

Вартість навчання на контракті в українських університетах: де найдорожче

ХПІ (фото: kpi.kharkov.ua)

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Середня вартість очного навчання за рік - 13 500 грн.

Вартість навчання на контракті в українських університетах: де найдорожче

Національний університет біоресурсів і природокористування України (фото: nubip.edu.ua)

Національний університет "Львівська політехніка"

Вартість навчання в політехніці різниться з огляду на галузь знать. Середня вартість очного навчання - 19 900 грн, заочного - 15 тис. грн.

Зазначимо, що найбільше коштує рік навчання на "Інформаційних технологіях" - 36 00 грн.

Вартість навчання на контракті в українських університетах: де найдорожче

Львівська політехніка (фото: lpnu.ua)

Зазначимо, що усі ці університети увійшли до списку кращих закладів вищої освіти у світі за версією Ranking Web of Universities (Webometrics), який представила Національна дослідницька рада Іспанії.

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