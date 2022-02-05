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Названі найкращі виші України: хто в топ-10 (фото)

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Субота 05 лютого 2022 20:38
Названі найкращі виші України: хто в топ-10 (фото) Фото: українські виші увійшли до рейтингу найкращих у світі (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Оприлюднено оновлений рейтинг топових університетів України, які увійшли до списку кращих закладів вищої освіти у світі за версією Ranking Web of Universities (Webometrics), представленому в січні Національною дослідницькою радою Іспанії.

Про це передали в прес-службі міністерства освіти і науки України.

Всього було оцінено понад 31 тисячу вишів у всьому світі, серед яких - 313 українських.

До першої десятки вітчизняних університетів увійшли:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; посів 1538 місце.

Названі найкращі виші України: хто в топ-10 (фото)

КНУ (фото: univ.kiev.ua)

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; на 1538 місці.

Названі найкращі виші України: хто в топ-10 (фото)

Київська політехніка (фото: kpi.ua)

Сумський державний університет; на 1837 місці.

Названі найкращі виші України: хто в топ-10 (фото)

Сумський державний університет (фото: sumdu.edu.ua)

Національний авіаційний університет; на 1909 місці.

Названі найкращі виші України: хто в топ-10 (фото)

НАУ (фото: nau.edu.ua)

Харківський національний університет радіоелектроніки; на 1936 місці.

Названі найкращі виші України: хто в топ-10 (фото)

ХНУР (фото: nure.ua)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; на 2451 місці.

Названі найкращі виші України: хто в топ-10 (фото)

ХНУ ім. імені В.Н. Каразіна (фото: univer.kharkov.ua)

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; на 2514 місці.

Названі найкращі виші України: хто в топ-10 (фото)

Харківський політехнічний (фото: kpi.kharkov.ua)

Національний університет біоресурсів і природокористування України; на 2611 місці.

Названі найкращі виші України: хто в топ-10 (фото)

Національний університет біоресурсів і природокористування України (фото: nubip.edu.ua)

Національний університет "Львівська політехніка"; на 2898 місці.

Названі найкращі виші України: хто в топ-10 (фото)

Львівська політехніка (фото: lpnu.ua)

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"; на 3099 місці.

Названі найкращі виші України: хто в топ-10 (фото)

Дніпровська політехніка (фото: nmu.org.ua)

Названі найкращі виші України: хто в топ-10 (фото)

Топ-10 кращих вишів України (фото: скрін webometrics.info)

Перше місце серед усіх вишів світу в рейтингу дісталося Гарвардському університету.

За ним слідують ще три американські навчальні заклади: Стендфордський університет, Массачусетський інститут технологій і Каліфорнійський університет в Берклі, а замикає п'ятірку британський виш - Оксфордський університет.

Довідка: ініціатива Webometrics було започатковано дослідницькою групою Cybermetrics Lab, яка належить до Вищої ради з наукових досліджень (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), найбільшої науково-дослідної установи Іспанії.

Також у МОН нагадали, що до рейтингу кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік увійшов 41 університет України.

Раніше повідомлялося, що у вересні до списку кращих університетів світу в рейтингу журналу Times Higher Education потрапили десять українських вишів.

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