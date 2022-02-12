Стоимость обучения на контракте в украинских университетах: где дороже всего

В Украине в университетах каждый год стоимость обучения растет. Обычно, дороже всего получать высшее образование в столичных учебных заведениях, а также на наиболее популярных специальностях. Меньше обойдется контракт в региональных университетах.

Styler собрал информацию о стоимости обучения в украинских университетах, которые наиболее популярны среди абитуриентов.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

В КНУ средняя стоимость очного обучения составляет 44 200 грн. А цена заочного обучения достигает 28 600 грн.

Отметим, что в университете обучается 30 тыс. студентов. В общем есть 13 факультетов. Из них наибольшим спросом пользуются факультеты права, филологии и экономики.

КНУ (фото: univ.kiev.ua)

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Средняя стоимость очного обучения за год в КПИ - 28 тыс. грн, заочного - 23 500 тыс. грн.

Отметим, что контракт в отраслях естественных наук стоит меньше всего. Цены стартуют от 16 600 грн

В данном университете учится почти 25 тыс. студентов. К тому же среди технических специальностей КПИ стоит на первом месте.

Киевская политехника (фото: facebook.com/ntuu.kpi)

Сумской государственный университет

Средняя стоимость очного обучения в университете составит - 25 тыс. грн, заочное - 7 тыс. грн.

В университете обучается около 12 тыс. человек по разным формам обучения.

Сумской государственный университет (фото: sumdu.edu.ua)

Национальный авиационный университет

Средняя стоимость обучения в НАУ - 21 тыс. грн. Добавим, что год контракта стартует от 17 тыс. грн на "Прикладной инженерии" и "Химии и биотехнологии".

В частности, за год заочного обучения придется заплатить примерно 12 тыс. грн.

Национальный авиационный университет (фото: facebook.com/officialnau)

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Средняя стоимость очной формы обучения стоит - 21 600 грн, заочной - 12 900 грн.

Добавим, что в университете обучается примерно 26 тыс. студентов.

ХПИ (фото: kpi.kharkov.ua)

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Средняя стоимость очного обучения за год - 13 500 грн.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (фото: nubip.edu.ua)

Национальный университет "Львовская политехника"

Стоимость обучения в политехнике разнится с учетом отрасль знать. Средняя стоимость очного обучения - 19 900 грн, заочного - 15 тыс. грн.

Отметим, что больше всего стоит год обучения на "Информационных технологиях" - 36 00 грн.

Львовская политехника (фото: lpnu.ua)