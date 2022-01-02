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Герою було 20 років: помер молодий воїн ЗСУ, якого поранив ворожий снайпер

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Неділя 02 січня 2022 15:52
Герою було 20 років: помер молодий воїн ЗСУ, якого поранив ворожий снайпер Колаж РБК-Україна: загинув військовий ЗСУ після поранення на фронті
Автор: Володимир Костирін

У Харківському госпіталі помер військовий ЗСУ, боєць 95 десантно-штурмової бригади Ігор Тичина, який на Донбасі в зоні проведення ООС був поранений снайпером окупантів на початку поточного тижня. Незважаючи на всі зусилля медиків, життя молодого воїна обірвалося 1 січня. Захиснику України було лише 20 років.

Про це 2 січня передали в Коростенському міському колегіумі на сторінці в Facebook.

Ігор Олегович 2001 року народження був випускником цього навчального закладу. Хлопець захоплювався спортом і був волейболістом. Виріс у Коростені в багатодітній родині.

На фронті на Донбасі боєць десантник отримав кульове поранення в результаті пострілу ворожого снайпера 27 грудня. Бійця госпіталізували, і лікарі ці дні намагалися його врятувати. На жаль, серце Тичини зупинилося в перший день нового 2022-го року.

"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, які втратили чудового сина, брата, онука... Тичина Ігор гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє, яким не судилося здійснитися...

Щиро поділяємо горе родини загиблого військового та разом з ними схиляємо голови у великій скорботі. Нехай світлі спогади про Ігоря назавжди залишаться у серцях земляків. Ми повинні завжди пам’ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя та незалежність України. Вічна слава і шана українському Герою і вічна йому пам'ять!"- йдеться в публікації.

Як розповіла заступник мера Коростеня Наталія Чижевська, поранений боєць був у комі в Харківському госпіталі, передає "Суспільне".

"Хлопець закінчив у Коростені школу №10. Він виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом", - каже чиновник.

Прощання з Ігорем Тичиною відбудеться на центральній площі Коростеня. Про дату і час буде повідомлено пізніше офіційно.

Герою було 20 років: помер молодий воїн ЗСУ, якого поранив ворожий снайпер

Військовий ЗСУ Ігор Тичина (фото: facebook.com)

Раніше повідомлялося, що на Донбасі початок Нового року пройшли з обстрілами, і на фронті загинув військовий ЗСУ.

Нагадаємо, у листопаді 2021-го на Донбасі терористи вбили 24-річну військову ЗСУ Тетяну Алхімову.

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