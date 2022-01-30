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Український пес-розвідник Вася на фронті вирвався з полону окупантів. Відгриз собі лапу (фото)

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Донбас, Неділя 30 січня 2022 11:01
Український пес-розвідник Вася на фронті вирвався з полону окупантів. Відгриз собі лапу (фото) Фото: пес розвідників ЗСУ на Донбасі на прізвисько Вася (facebook.com/bilozerska)
Автор: Володимир Костирін

Хоробрий пес на прізвисько Вася кілька років "служив" разом з українськими розвідниками морпіхами в зоні проведення ООС на Донбасі, і одного разу потрапив у пастку окупантів. Але, не бажаючи залишатися в полоні, відгриз власну лапу, і повернувся на позиції ЗСУ.

Історію собаки-бійця розповіла волонтерка і військова Олена Білозерська у своєму Facebook.

Пес породи Кане-Корсо на фронті в розвідці морської піхоти пройшов чимало - у нього за плечима і пункт постійної дислокації, і полігони, і сектор, і місяці життя в бліндажі нарівні з іншими бійцями.

"Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Все як у людей", - йдеться в публікації.

Також Білозерська зазначила, що Вася мав служити разом з її хвостатим бойовим улюбленцем на прізвисько Бусинка, але доля розпорядилася інакше.

Так, нещодавно вона дізналася про зникнення пса-розвідника, який, очевидно, задумався про романтику на передовій і відправився шукати подружку.

Тоді морпіхи почали пошуки свого хвостатого побратима, і підняли дрон, щоб обстежити місцевість. Так і з'ясувалося, що Вася потрапив у пастку, заплутавшись прямо перед окопами бойовиків в дроті.

"Врятувати його було майже нереально, бо туди не пролізеш непомітно. Розвідники все одно планували вночі йти на евакуацію собаки, але не встигли... Васька прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні. Така доля..." - пише Білозерська.

Собаці надали медичну допомогу. Тепер розвідник Василь вже своє відслужив, і відправився на дембель. Пса відвезли в село до батьків господаря.

Український пес-розвідник Вася на фронті вирвався з полону окупантів. Відгриз собі лапу (фото)

Бійці ЗСУ допомагають пораненому псу-розвіднику Васі, який врятувався від полону бойовиків на Донбасі (фото: facebook.com/bilozerska)

Нагадаємо, раніше ми показували фото вірних чотирилапих друзів українських бійців на передовій на Донбасі.

А також писали про те, що українські військові похвалилися відважним псом, який з гідністю несе службу в лавах ЗСУ.

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Збройні сили України Донбас ООС
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