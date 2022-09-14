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Робимо опору для кущів або квітів своїми руками: бюджетно і навіки

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Середа 14 вересня 2022 10:05
Робимо опору для кущів або квітів своїми руками: бюджетно і навіки Фото: Зробити опору для кущів та квітів дуже просто (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Щоб у вашому садку завжди був лад і краса, радимо зробити опори для ягідних, садових кущів чи кущових квітів. Такі опори бюджетні, а служитимуть вічно, на відміну від дерев'яних.

Про це пише канал Дача. Сад та Город.

Для яких рослин послужать такі опори

Їх можна запросто використовувати для смородини, порічки, аґрусу, а також кущових квітів, як півонія, гортензія чи садових кущів форзиції, гібіскусу, калини, жасмину тощо.

Спосіб виготовлення опори

Нам знадобиться шматок металопластикової труби невеликого діаметру (16-20 мм). Коштує така в будівельному магазині 20-40 грн за метр (залежно від товщини).

Скрутіть трубу петлею необхідного розміру (залежно, який кущ будемо підв'язувати), залишивши достатні кінці для встромляння в землю.

Робимо опору для кущів або квітів своїми руками: бюджетно і навіки

Закріпіть у місці перетину проволокою. Обробіть в місці згину спеціальним паяльником (якщо такого нема - над плитою). Зігніть і спаяйте кінці труби разом вниз.

Робимо опору для кущів або квітів своїми руками: бюджетно і навіки

Наша опора готова! Залишилося закріпити її навколо куща, встромивши вільні кінці в ґрунт.

Робимо опору для кущів або квітів своїми руками: бюджетно і навіки

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