Устойчивы к болезням и погодным условиям: какие цветы сеют осенью
Наступление прохладного сезона - не повод для садоводов завершать посев растений, ведь в будущем они будут обладать большей устойчивостью к погодным сюрпризам. Это касается посева под зиму некоторых цветов, которые затем порадуют лучшим ростом и не будут страшиться болезней.
Какие же цветы уместно сеять осенью, рассказано на Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
Помимо "бонуса" с большей резистентностью к холодам и всяческим заболеваниям, при посеве семян цветов также освобождается время в весеннюю пору, когда на грядках у огородников и так полно забот.
Цветы однолетники, которые хорошо сеять под зиму:
- бархатцы, василек, резеда, космея, настурция, амарант, дельфиниум;
- мак, адонис пожилой, алиссум морской, астра китайская, гвоздика китайская, годеция крупноцветковая;
- иберис горький и зонтичный, календула лекарственная, кларкия ноготочная, лаватера трехмесячная;
- лобулярия морская, львиный зев, малькольмия приморская, матиола дворога, душистая резеда, хризантема.
Цветы двулетники:
- маргаритки;
- незабудки;
- турецкая гвоздика;
- виола.
Цветы многолетники:
- колокольчик; примула; гвоздика; астра; прострел;
- лаванда, аконит, арабис альпийский, бузульник, гайлардия, гейхера, гипсофила, дельфиниум, дицентра;
- мак восточный, мелколесник, молочай, поповник, рудбекия.
Напомним, ранее мы рассказывали, как можно сделать опору для кустов или цветов своими руками.
Добавим также, перед этим мы писали, как подготовить грядку под овощи осенью, чтобы получить ранний урожай.