Стійкі до хвороб і погодних умов: які квіти сіють восени
Настання прохолодного сезону - не привід для садівників завершувати посів рослин, адже в майбутньому вони матимуть більшу стійкість до погодних сюрпризів. Це стосується посіву під зиму деяких квітів, які потім порадують кращим зростанням і не боятимуться хвороб.
Які ж квіти доречно сіяти восени, розказано на Telegram-каналі "Дача. Сад та город".
Крім "бонусу" з більшою резистентністю до холодів і всіляких захворювань, при посіві насіння квітів також звільняється час навесні, коли на грядках у городників і так чимало турбот.
Квіти однорічники, які добре сіяти під зиму:
- чорнобривці, волошка, резеду, космею, настурцію, амарант, дельфініум;
- мак, адоніс літній, аліссум морський, айстра китайська, гвоздика китайська, годеція великоквіткова;
- іберіс гіркий та парасольковий, календула лікарська, кларкія нігтикова, лаватера тримісячна;
- лобулярія морська, левиний зів, малькольмія приморська, матіола дворога, запашна резеда, хризантема.
Квіти дворічники :
- маргаритки;
- незабудки;
- турецька гвоздика;
- віола.
Квіти багаторічники :
- дзвіночок; примула; гвоздика; айстра; простріл;
- лаванда, аконіт, арабіс альпійський, бузульник, гайлардія, гейхера, гіпсофіла, дельфініум, дицентр;
- мак східний, дрібнолісник, молочай, поповник, рудбекія.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як можна зробити опору для кущів чи квітів своїми руками.
Додамо також, перед цим ми писали, як підготувати грядку під овочі восени, щоб отримати ранній урожай.