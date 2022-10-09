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Стивен Кинг резко ответил на нытье российских оккупантов после взрыва на Крымском мосту

Фото Стивен Кин (twitter.com/StephenKing)
Автор: Владимир Костырин

Всемирно известный писатель Стивен Кинг резко отреагировал на заявления в РФ о взрыве на Крымском мосту как "терроризме", в то время как захватчики заваливают Украину ракетными ударами и бомбами, стирают с лица земли города, массово убивают мирное население и учиняют зверства на оккупированных территориях.

"Король ужасов" 9 октября озвучил свои мысли в Twitter.

Американский писатель, который с самого начала полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину в отражении вражеской навалы.

Сейчас, после взрыва и частичного повреждения Керченского моста - одной из основных "артерий" по снабжению оккупационных войск РФ на территории Украины боеприпасами, силой и техникой - в Кремле заметно приуныли и стали жаловаться на "украинских вандалов" и прочее. Стивен Кинг расценивает такую риторику как крайне циничную.

"После девяти месяцев убийств и во многих случаях пыток мирных жителей и разрушения целых городов, россияне называют взрыв моста "терроризмом". Они заслуживают гре***ый торт, - написал он.

Стивен Кинг ответил россиянам на причитания о взрыве на Крымском мосту (фото скриншот twitter.com/StephenKing)

Пользователи сети живо отреагировали на пост и выразили солидарность с мыслями мистера Кинга - в комментариях иронизируют, что РФ даже превзошла практику "двойных стандартов", введя свои - "российские стандарты". Также у писателя интересуются, видел ли он новую марку, которую "Укрпочта" выпускает по случаю взрыва на Керченском мосту.

Напомним, ранее Стивен Кинг отреагировал на успехи ВСУ на фронте в ходе контратаки в Харьковской области, а также американский писатель обратился к россиянам и жестко указал им направление, по которому им следует идти со своими угрозами ядерным оружием.

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стівен кінгКрымский мостВойна России против Украины