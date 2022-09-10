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Стівен Кінг емоційно підтримав успіхи ЗСУ на фронті

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Субота 10 вересня 2022 09:51
Стівен Кінг емоційно підтримав успіхи ЗСУ на фронті Фото: Стівен Кінг підтримує українців (film.ru)
Автор: Людмила Жукова

Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг, який підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, відреагував на успіхи ЗСУ на фронті. Йдеться про наступ наших бійців на Харківському напрямку.

Так, в Twitter "король жахів" прокоментував успіхи ЗСУ.

Що написав Стівен Кінг

У ніч на 10 вересня Стівен опублікував пост в соцмережі.

"Українці надирають дупи сьогодні. Слава Україні!"- написав Стівен Кінг.

Стівен Кінг емоційно підтримав успіхи ЗСУ на фронтіСтівен Кінг підтримав ЗСУ (twitter.com/StephenKing)

Зазначимо, що у американського автора в Twitter 6,8 мільйона читачів.

Кінг підтримує Україну

Відомий американський письменник Стівен Кінг раніше повідомив, що не укладатиме контракти з російськими виданнями на видавництво його книг, після вторгнення Росії в Україну.

Також він показав фото в мережі, де стоїть в патріотичній українській футболці.

Стівен Кінг емоційно підтримав успіхи ЗСУ на фронтіПисьменник Стівен Кінг підтримує Україну (twitter.com/StephenKing)

Читайте також, Стівен Кінг публічно підтримав Україну.

Також читайте, що Тільда Свінтон на Венеціанському кінофестивалі блищала в "українському образі".

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