Стивен Кинг резко ответил на нытье российских оккупантов после взрыва на Крымском мосту

Всемирно известный писатель Стивен Кинг резко отреагировал на заявления в РФ о взрыве на Крымском мосту как "терроризме", в то время как захватчики заваливают Украину ракетными ударами и бомбами, стирают с лица земли города, массово убивают мирное население и учиняют зверства на оккупированных территориях.

Американский писатель, который с самого начала полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину в отражении вражеской навалы.

Сейчас, после взрыва и частичного повреждения Керченского моста - одной из основных "артерий" по снабжению оккупационных войск РФ на территории Украины боеприпасами, силой и техникой - в Кремле заметно приуныли и стали жаловаться на "украинских вандалов" и прочее. Стивен Кинг расценивает такую риторику как крайне циничную.

"После девяти месяцев убийств и во многих случаях пыток мирных жителей и разрушения целых городов, россияне называют взрыв моста "терроризмом". Они заслуживают гре***ый торт, - написал он.

Стивен Кинг ответил россиянам на причитания о взрыве на Крымском мосту (фото скриншот twitter.com/StephenKing)

Пользователи сети живо отреагировали на пост и выразили солидарность с мыслями мистера Кинга - в комментариях иронизируют, что РФ даже превзошла практику "двойных стандартов", введя свои - "российские стандарты". Также у писателя интересуются, видел ли он новую марку, которую "Укрпочта" выпускает по случаю взрыва на Керченском мосту.