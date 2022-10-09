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Стівен Кінг різко відповів на ниття російських окупантів після вибуху на Кримському мосту

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Неділя 09 жовтня 2022 17:55
Стівен Кінг різко відповів на ниття російських окупантів після вибуху на Кримському мосту Фото Стівен Кін (twitter.com/StephenKing)
Автор: Володимир Костирін

Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг різко відреагував на заяви в РФ про вибух на Кримському мості як "тероризм", тоді як загарбники завалюють Україну ракетними ударами та бомбами, стирають з лиця землі міста, масово вбивають мирне населення й учиняють звірства на окупованих територіях.

"Король жахів" 9 жовтня озвучив свої думки у Twitter.

Американський письменник, який від початку повномасштабного вторгнення РФ підтримує Україну у відбитті ворожої навали.

Наразі, після вибуху та часткового пошкодження Керченського мосту - однієї з основних "артерій" для постачання окупаційних військ РФ на території України боєприпасами, силою та технікою - у Кремлі помітно засмутилися і стали скаржитися на "українських вандалів" та інше. Стівен Кінг розцінює таку риторику як украй цинічну.

"Після дев'яти місяців убивств і в багатьох випадках тортур мирних жителів і руйнування цілих міст, росіяни називають вибух на мосту "тероризмом". Вони заслуговують на грьо***ий торт, - написав він.

Стівен Кінг різко відповів на ниття російських окупантів після вибуху на Кримському мосту

Стівен Кінг відповів росіянам на ниття про вибух на Кримському мості (фото скріншот twitter.com/StephenKing)

Користувачі мережі швидко відреагували на пост і висловили солідарність з думками містера Кінга - у коментарях іронізують, що РФ навіть перевершила практику "подвійних стандартів", ввівши свої - "російські стандарти". Також у письменника цікавляться, чи бачив він нову марку, яку "Укрпошта" випускає з нагоди вибуху на Керченському мосту.

Нагадаємо, раніше Стівен Кінг відреагував на успіхи ЗСУ на фронті під час контратаки в Харківській області, а також американський письменник звернувся до росіян і жорстко вказав їм напрямок, яким їм слід йти зі своїми погрозами ядерною зброєю.

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