"Без этого вы не сможете обойтись". Андре Тан назвал самые модные вещи весны

Глобальная тенденция этой весны - это курс на женственность. Узнайте, какие вещи будут актуальны.

Об этом расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на дизайнера Андре Тана в Instagram.

Какие тренды весны 2024

Спущенные плечи

Этот тренд уже сейчас полюбился многим и останется с нами этой весной - это очень красиво и сексуально.

Белый цвет

Классический белый, прекрасный сам по себе, и в разных комбинациях. Самый весенний и женственный - цвет невинности.

Многослойность

Многослойность плавно переходит из осенне-зимнего сезона в весну и лето. Носите топы с рубашками, пиджаками и плащами, а поверх джинсов надевайте юбки и шелковые платки.

Цветы

Трендом этой весны оказались большие красные цветы. Еще одна часть декора, одежду с которой точно стоит примерить - 3D-цветы, которые украшают и юбки, и платья, и чокеры.

Сочетание белого и черного

Мировые тенденции предлагают по-новому взглянуть на комбинацию этих оттенков. Важно - белый и черный лучше сочетать в неравных пропорциях, иными словами, хорошо, если один цвет в наряде преобладает.

Заниженная талия

А особенно платья с заниженной талией! Они отличаются, как правило, приталенным кроем, а пышная юбка, обычно начинающаяся в области талии, у этих моделей берет свое начало у бедер.