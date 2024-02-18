Стилистка объяснила, как можно носить юбку-карандаш (фото)

Юбка-карандаш - это классика, особенно для деловых женщин, которые любят чувствовать уверенность в себе и комфорте.

А о том, как носить юбка-карандаш, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Карманный стилист".

Как носить юбку-карандаш

Юбка - это о женственности, изяществе и элегантности. 2024 год не оставил нас без права на проявление своего обаяния и демонстрирует возвращение всем известной юбки-карандаш на подиум и в повседневную жизнь модниц.

Благодаря новым интерпретациям, стилизациям и веяниям моды, юбки-карандаш органично влилась в современность и стала не только вещью классического стиля, но и приобрела новые идеи и интересные сочетания, которые можно транслировать в свой имидж. Но есть детали, на которые следует обратить внимание при выборе юбки.

Как носить юбку-карандаш (фото: Pinterest)

Фасоны

В 2024 году юбка-карандаш представлена в различных вариациях, от классических до более экспериментальных.

Дизайнеры добавляют детали, такие как большие карманы, асимметрию, драпировку или геометрические вырезы, а также дают понять, что не только средняя длина юбки может быть интересна.

Длина макси сегодня самая популярная, поэтому тем, кто хочет добавить трендовости и актуальности своему гардеробу, можно обратить внимание именно на эту длину.

И рост не имеет значения, если понимать, как именно стилизовать эту вещь, при этом сохранить правильные пропорции силуэта. Поэтому даже женщинам с ростом ниже среднего можно обратить внимание на длину макси.

Для поклонниц более комфортных фасонов, подойдет средняя длина, которая так же будет уместна и удобна для создания образов как повседневных, так и более деловых и праздничных.

Как носить юбку-карандаш (фото: Pinterest)

Текстура и материал

Юбки-карандаши представлены в различных материалах и текстурах, от классических костюмных до блестящих шелковых тканей. Большая популярность у кожаных материалов и джинсовых, они удобны в повседневном использовании и не требуют особого ухода.

Юбка-карандаш из вязки, блесток, парчи, букли, сетки и многих из неожиданных материалов гармонично войдут в стиль экспериментаторов и смелых модниц.

Как носить юбку-карандаш (фото: Pinterest)

С чем носить юбку-карандаш

С такой юбкой можно составить несколько сетов, которые можно дополнить, адаптируя к своей философии имидж и стиль:

Юбка-карандаш и жакет

Сочетание, которое настолько универсально, что добавив лоферы, туфли или кроссовки и футболку, блузку или свитер, можно построить целую капсулу, которую можно носить не один сезон.

Как носить юбку-карандаш (фото: Pinterest)

Юбка-карандаш и кардиган

Довольно женственное сочетание, которое можно дополнить любыми аксессуарами, в зависимости от вашего стиля.

Как носить юбку-карандаш (фото: Pinterest)

Юбка-карандаш и спортивные вещи

Микс спорта и элегантности стало вообще основой стиля многих женщин и юбка также участвует в этом тренде.

Сочетание юбки-карандаш вместе с кроссовками, футболкой и спортивной кофтой может стать уместным луком для смелых женщин, которые не боятся странных сочетаний и актуальных стилизаций.

Как носить карандашную юбку (фото: Pinterest)

Юбка и свитер

А юбка вместе со свитером будет уютным образом как для вечерних прогулок, так и для офиса и приятных встреч с подругами.

Смело можно сказать, что юбка-карандаш снова занимает свое почетное место в мире моды и помогает проявить свою индивидуальность и станет помощницей создания образов для всех сезонов этого года.

Как носить юбку-карандаш (фото: Pinterest)