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Как правильно ухаживать за вещами из денима

Понедельник 05 февраля 2024 15:06
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Как правильно ухаживать за вещами из денима Как ухаживать за джинсовыми вещами (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Вещи из денима очень популярны среди женщин, ведь это можно считать классикой. Их можно хорошо стилизовать с разными вещами.

А о том, как правильно ухаживать за вещами деним, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Карманный стилист"

Стирка

Перед стиркой выверните джинсы наизнанку, это поможет сохранить их от белых полос и потертости и сохранит цвет вещи.

Жесткие чистящие средства могут повредить ткань денима, поэтому выбирайте мягкие средства для стирки и соответствующего цвета вещи.

Стирка в холодной воде и деликатном режиме поможет сохранить форму вашей джинсовой одежды и предохранит вещь от изменения в размере. Не рекомендуется стирать вещи из денима с другими тканями, потому что это может навредить.

Иногда при стирке денима выделяется краска, которая может испортить другие вещи, особенно при первой или второй стирке. Это касается и цветного денима, который также время от времени окрашивает воду при стирке, будьте осторожны, и помните об этом.

Вещи из денима можно стирать не так часто, как трикотаж и хлопок, это касаются джинс, курток и рубашек свободного кроя, которые можно стирать по необходимости, что позволяет проявить уважение к природе нашей планеты и продлить срок службы денима.

Как правильно ухаживать за вещами из денима

Как ухаживать за джинсовыми вещами (фото: Freepik)

Храните джинсы правильно

Советую хранить джинсы и корсеты на полках, или в ящике таким методом, чтобы можно будет легко понять какая это вещь, ориентируясь на фурнитуру и отличия. А рубашки, куртки и комбинезоны на плечиках, так дело будет без заломов и дополнительных складок.

Проверяйте ярлыки

Многие производители предоставляют инструкции по уходу за их денимом. Важно следовать их советам и прислушиваться к рекомендациям производителя, которые можно найти на этикетке вещи.

Ткань с деним бывает разной плотности и состава, поэтому иногда рекомендации отличаются в соответствии с требованиями самой ткани.

Пользуясь этими советами, вы смело можете выбирать деним любого цвета и наслаждаться их прекрасным видом во время длительной службы своих любимых вещей.

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