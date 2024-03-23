Как выбрать стильную футболку: 4 главных правила от стилиста

Футболка - базовая вещь в гардеробе, которую на самом деле тоже нужно уметь выбирать. Покупая ее следует учитывать 4 главных критерия - высоту воротничка, длину рукава, объем изделия и качество ткани.

О том, как правильно выбирать футболки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию персонального стилиста Елены Шевченко в Instagram.

Как выбрать стильную футболку

"Первое, на что смотрим - это высота воротничка, она не должна закрывать зону ямочки на шее. Также нужно обратить внимание на длину рукава. Она должна закрывать руку минимум на ладонь после плеча - то есть прятать самую широкую часть руки", - объясняет стилист.

Следующий критерий - объем футболки. Она не должна вас обтягивать. Если у вас есть животик, то между выпуклой точкой животика и тканью футболки должно умещаться по меньшей мере два пальца.

"Если у вас объемные бедра, то между самой выпуклой точкой бедер и вашей футболкой должно влезать минимум два пальца", - говорит Шевченко.

И еще обязательно обращайте внимание на качество ткани. Она должна быть плотной, не просветляться и не показывать рельеф вашего тела.

Как стилизовать белую футболку

"Всего одна деталь превратит простую белую футболку в яркую и акцентную вещь. И для этого вам понадобится самая трендовый аксессуар весны и лета 2024 года, и это - цветочная брошь. При чем, чем больше, тем лучше", - говорит стилист.

Шевченко отмечает, что именно такой аксессуар ярких цветов и интересных форм является главным трендом этой весной и летом.