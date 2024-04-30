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Как выбирать модные вещи в пижамном стиле на теплый сезон 2024 года

Вторник 30 апреля 2024 12:39
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Как выбирать модные вещи в пижамном стиле на теплый сезон 2024 года Как выбрать вещи в пижамном стиле (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Вещи в пижамном стиле в последние годы стали очень популярны среди женщин. Ведь это о комфорте. Но их тоже много и стоит научиться выбирать.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст".

Как выбрать вещи в пижамном стиле

В магазинах уже активно начинают появляться более легкие вещи и возникает вопрос: "А что же купить для теплого периода года такого, чтобы быть стильной, интересной и чтобы вещи были функциональными?"

Универсальным выбором сета на теплый период года - является костюм из легкой ткани, который похож на пижаму или костюм свободного кроя без четких линий и форм.

Предлагаем рассмотреть сегодня варианты стилизации и показать как именно можно трансформировать этот прекрасный сет в разные обстоятельства красивой, обыденной жизни.

Как выбирать модные вещи в пижамном стиле на теплый сезон 2024 года

Стилизация костюма в пижамном стиле (фото: Pinterest)

Часто можно услышать от женщин, что такие костюмы уместнее смотрятся в расслабленных повседневных образах, или они предназначены для отдыха или только для того, чтобы носить их дома.

Но и вроде бы домашний и легкий костюм, можно органично добавить в капсулу для повседневных выходов.

Первый образ с этим костюмом - это стилизация его для более деловых или важных встреч, конечно не для встреч с серьезным деловым дресс-кодом.

Все что для этого образа нужно

Жакет, отвечающий за презентабельность, серьезность и структурность образа, благодаря жесткой линии плеч и довольно плотной ткани вещи.

Костюм в этом сете отвечает за легкость, воздушность и настроение, гармонично сочетающееся со всеми моментами образа.

Туфли на каблуках придают образу харизматичности. Также можна добавить анималистичный принт.

Если нужно немного сбавить градус экстравагантности в образе, то можно это легко сделать заменив вещи в анималистическом принте на более базовые цвета и ваш аутфит сразу станет более классическим и спокойным.

Как выбирать модные вещи в пижамном стиле на теплый сезон 2024 года

Как выбирать модные вещи в пижамном стиле на теплый сезон 2024 года

Как выбирать модные вещи в пижамном стиле на теплый сезон 2024 годаКак выбирать модные вещи в пижамном стиле на теплый сезон 2024 года

Как носить костюмы в пижамном стиле (фото: Pinterest)


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