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Это главный тренд: стилист показала, как правильно носить полосатый принт

Понедельник 29 апреля 2024 10:38
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Это главный тренд: стилист показала, как правильно носить полосатый принт Стилист показала, как носить полосатый принт (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Москаленко

Полосатый принт был на пике популярности несколько лет назад и теперь он снова в моде. Стилист рассказала, как правильно носить такие вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.

Как правильно носить главный принт сезона

По словам стилиста, это единственный принт, который постоянно находится в ее гардеробе, независимо от трендов.

При стилизации следует придерживаться следующих советов:

  • если надеваете этот принт в "портретную зону", выберите сочетание цветов с вашей палитры, соответственно цветотипа. Это освежит лицо
  • если имеете среднюю или низкую контрастность и не делаете макияж, лучше избегать таких контрастных сочетаний, как черно-белое, или черное с красным
  • ширина принта: если у вас размер plus size, то очень широкие полосы добавят еще объем. Лучше выбрать средние по ширине

Значительное преимущество полосатого принта в том, что его можно носить где угодно. Этот узор идеально вписывается в рабочий дресс-код, курортный отдых или вечерний образ. Нужно выбрать правильный фасон и цветовое решение.

К тому же полосатые платья часто ассоциируются именно с морским отдыхом, поэтому в теплое время года их можно чаще увидеть среди коллекций брендов.

Это главный тренд: стилист показала, как правильно носить полосатый принтЭто главный тренд: стилист показала, как правильно носить полосатый принтЭто главный тренд: стилист показала, как правильно носить полосатый принтСтилист показала, как носить полосатый принт (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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