Это главный тренд: стилист показала, как правильно носить полосатый принт
Полосатый принт был на пике популярности несколько лет назад и теперь он снова в моде. Стилист рассказала, как правильно носить такие вещи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.
Как правильно носить главный принт сезона
По словам стилиста, это единственный принт, который постоянно находится в ее гардеробе, независимо от трендов.
При стилизации следует придерживаться следующих советов:
- если надеваете этот принт в "портретную зону", выберите сочетание цветов с вашей палитры, соответственно цветотипа. Это освежит лицо
- если имеете среднюю или низкую контрастность и не делаете макияж, лучше избегать таких контрастных сочетаний, как черно-белое, или черное с красным
- ширина принта: если у вас размер plus size, то очень широкие полосы добавят еще объем. Лучше выбрать средние по ширине
Значительное преимущество полосатого принта в том, что его можно носить где угодно. Этот узор идеально вписывается в рабочий дресс-код, курортный отдых или вечерний образ. Нужно выбрать правильный фасон и цветовое решение.
К тому же полосатые платья часто ассоциируются именно с морским отдыхом, поэтому в теплое время года их можно чаще увидеть среди коллекций брендов.
Стилист показала, как носить полосатый принт (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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