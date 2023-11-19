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Простые, но действенные правила для хранения обуви

Воскресенье 19 ноября 2023 11:53
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Простые, но действенные правила для хранения обуви Как правильно хранить обувь (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Каждый, кто имеет сапоги или другой вид обуви, конечно, хочет сохранить его не на один сезон, ведь обувь и должна служить нам долго. Но не все знают об определенных правилах его хранения.

О том, как нужно заботиться о своей жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как правильно хранить обувь

Хранение обуви - важный аспект ее долговечности и сохранение первозданного или просто хорошего вида. От правильного хранения зависит не только внешний вид, но ваш комфорт при дальнейшем использовании.

Простые, но действенные правила для хранения обуви

Как правильно хранить обувь (фото: Freepik)

Простые и эффективные советы по хранению обуви

  • размещайте деревянные вставки (колодки) в обуви во время хранения. Они помогают обуви удерживать форму и оберегают обувь от ненужного сгибания и деформаций. Колодки также можно использовать для сушки обуви после стирки, это прекрасный способ убрать излишние выгибы.
  • используйте боксы и полки для обуви. Боксы лучше выбирать из непрозрачного материала, например, из ткани, замши и лака, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.
  • также советуем приобрести пыльники - они оберегают обувь от пыли.
  • во избежание накопления влаги- храните обувь в сухом и прохладном месте.
  • лишняя влага, которая накапливается в стельке и швах, может вызвать плесень и разрастание грибка.
  • размещайте обувь так, чтобы они не касались друг друга, предотвращая возможные деформации и царапины.
  • обувь, которая не подходит для нынешнего сезона, рекомендуется хранить в отдаленном месте, например, на антресолях, в коробках или на верхних полках шкафа. Можно приобрести специальные этажерки, которые сэкономят место.

Основные принципы правильного хранения обуви не только помогут сохранить ее эстетический вид, но и сохранить ее функциональность и удобство. Храните обувь с внимательностью и заботой.

Раньше мы рассказывали о 6 простых правилах для длительного хранения нижнего белья.

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