Стилистические приемы, которые позволяют сделать образ на выход из простых вещей

Далеко не всегда нам нужно покупать специальные праздничные вещи для образов на выход, ведь существуют такие стилистические приемы, позволяющие создать такой лук из простых вещей.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Карманный стилист".

Стилистические приемы для создания праздничных образов

Когда возникает необходимость одеться празднично, сразу приходит на ум что нужно найти в шкафу яркие праздничные вещи. Но все мы знаем, что иногда эта теория не работает и даже не очень хочется наряжаться. Если вы выбираете образ по настроению и состоянию, то вы точно понимаете о чем речь.

Один цвет

Звучит банально, но это действительно работает. Цвет в одной цветовой гамме воспринимается прилично и стильнее. Выберите разные фактуры материи, интересные силуэты и т.д.

Удивительные вещи

Если у вас образ из базовых вещей, раздайте его чудаковатой вещью, например, лаковыми сапогами, странным поясом или кольцом на два пальца.

Не нужно иметь много таких вещей в гардеробе, достаточно одной, чтобы ваши обычные сети моментально обновлялись и повышали градус праздничности. Это придает оригинальность и проявление вашей индивидуальности.

Приемы, позволяющие создать праздничный образ (фото: Freepik)

Прическа и макияж

Магическим образом любой образ становится более нарядным, как только вы сделаете красивую прическу. Не подразумевается поход к стилисту по прическам, можно самостоятельно обновить ежедневную прическу, или добавить аксессуар на волосы.

Макияж обладает таким же свойством. Блесточки, цвета помад и блесков, которые вы не используете ежедневно, добавят сияния и свежести.

Напоминание об аксессуарах всегда важно, поэтому не стесняйтесь, в простых образах они и становятся изюминкой и их вряд ли будет слишком много.

Серьги, ремни, платки, бусы, очки, часы - все что ваша душа пожелает.

И не забывайте, разные материалы также можно и нужно сочетать, это выглядит стильно.