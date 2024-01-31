Как выбрать кожаную юбку под свою фигуру, чтобы выглядеть стильно, а не смешно

Кожаная юбка является одним из главных трендов этого года. В зависимости от фасона ее можно стилизовать под любой образ. Главное - правильно подобрать модель под свой тип фигуры.

О том как выбрать стильную кожаную юбку, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию персонального стилиста Елену Шевченко в Instagram.

Как выбрать кожаную юбку

"Кожаная юбка - одна из немногих вещей, которую смело можно носить со всем. Но есть нюанс - эта магия не будет действовать, если фасон, объем и длина подобраны неправильно", - говорит стилистка.

Она делится несколькими советами по подбору кожаной юбки под тип фигуры.

"Длина: миниюбки без лишней фурнитуры. Выбирайте трапециевидный вариант, потому что приталенная мини будет и бедра увеличивать, и слишком сексуализировать образ", - объясняет Шевченко.

Длина миди подойдет женщинам миниатюрного роста до 164 см, при условии, что объем лодыжки небольшой. В идеале юбка должна заканчиваться на самой узкой части вашей икры, независимо от роста.

Как выбрать стильный фасон кожаной юбки (фото: Instagram/purpur.stylist)

"Но здесь есть нюанс: должен быть или разрез, или вертикальный декор, пуговицы, например, чтобы ножки казались длиннее, а рост - больше", - говорит эксперт.

При выборе универсального фасона обращайте внимание на трапециевидную юбку, которая не будет плотно облеплять ягодицы. Женщинам с выразительной талией следует брать модели с высокой посадкой. Для женщин с типом фигуры яблоко или когда немного выделяется живот - лучше брать среднюю посадку, немного выше пупка.

"Выбирайте такие модели юбок, чтобы иметь возможность в них сесть и свободно дышать. Исключение - юбки-карандаши. Но этот фасон в коже хорошо выглядит на девушках с большим перепадом от талии до бедер", - отмечает Шевченко.

Как выбрать стильный фасон кожаной юбки (фото: Instagram/purpur.stylist)

Цвет юбки должен соответствовать большей части вашего гардероба. Если у вас преимущественно светлая одежда - не стоит покупать черную юбку. Выбирайте этот вариант, если в гардеробе много черного, темного или яркого цвета.

"Цветные юбки в коже роскошные, но красную, зеленую, розовую покупайте тогда, когда этот цвет является основой вашего гардероба, либо это две или три юбки из кожи", - отмечает стилист.

Как выбрать стильный фасон кожаной юбки (фото: Instagram/purpur.stylist)

Если хотите создать универсальный образ, то выбирайте кожаные юбки с минимумом фурнитуры.

"Опять же, универсальный вариант - это гладкая кожа без лишнего декора. И помните, что любой горизонтальный декор - швы, пуговицы, карманы - будут увеличивать вам бедра. Так же как и фактура. Кожа под питона - это очень горячо, но подойдет женщинам с узкими бедрами, которые желают их увеличить", - объясняет стилист.

Елена Шевченко поделилась советами, как выбрать идеальную кожаную юбку (фото: Instagram/purpur.stylist)