Стилист рассказала о "фишках", которые сделают ваш образ оригинальным и трендовым
Тренды и модные тенденции не всегда нравятся ценителям стиля. Однако сделать свой образ интересным и оригинальным можно с помощью самых простых "фишек".
О них рассказала стилист Яна Платонова на своей странице в Instagram.
Тюнинг сумок
Если у вас есть старая сумка, которую хочется обновить, и сундук с разной бижутерией, объедините их! Представьте себя дизайнером и украсьте свою сумку так, как хотите. Таким образом, вы и сумку обновите, и получите уникальную вещь, которую больше ни у кого не увидите.
Рубашка на запах
Для этого вам тоже не нужно покупать новую вещь. Возьмите свою любимую классическую рубашку, не застегивайте пуговицы, а заправьте ткань в брюки или юбку на запах. Это освежит привычную оверсайз одежду.
К тому же, такую стилизацию используют всемирно известные бренды как The Row и Saint Laurent.
Сарафан на топ
Несколько необычное сочетание, однако выглядит довольно оригинально. Вам нужен спортивный топ и свободный сарафан. Наденьте платье на топ, спустите бретели и добавьте к образу чокер. Он успешно его дополнит и завершит.
Трюк с ремнем
Опять-таки суть этого лайфхака заключается в оригинальном использовании привычных вещей. Если у вас есть длинное платье на пуговицах, застегните только их верхнюю половину. Теперь возьмите ремень и наденьте его, выпустив одну половину платья.
Дополните все брюками, и образ будет завершен. Кстати, именно такая комбинация очень выигрышно сужает визуально бедра.
Кардиган на узелок
Обычный классический кардиган следует завязать на узел, и получите новую вещь, которая освежит обычный образ. Самым смелым стилист советует носить такой кардиган на голое тело, однако без проблем можно надеть топ или белье.
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