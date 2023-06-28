Стиліст розповіла про "фішки", які зроблять ваш образ оригінальним і трендовим

Тренди та модні тенденції не завжди до вподоби поціновувачам стилю. Однак зробити свій образ цікавим та оригінальним можна за допомогою найпростіших "фішок".

Про них розповіла стиліст Яна Платонова на своїй сторінці в Instagram .

Тюнінг сумок

Якщо у вас є стара сумка, яку хочеться оновити, та скриня з різною біжутерією, об'єднайте їх! Уявіть себе дизайнером і прикрасьте свою сумку так, як забажаєте. Таким чином ви й сумку оновите, й отримаєте унікальну річ, яку більше ні в кого не побачите.

Сорочка на затин

Для цього вам також непотрібно купувати нову річ. Візьміть свою улюблену класичну сорочку, не застібайте ґудзики, а заправте тканину в штани чи спідницю на затин. Це освіжить звичний оверсайз одяг.

До того ж таку стилізацію використовують всесвітньо відомі бренди як The Row i Saint Laurent.

Сарафан на топ

Дещо незвичне поєднання, проте має досить оригінальний вигляд. Вам потрібен спортивний топ і вільний сарафан. Одягніть сукню на топ, спустіть бретелі та додайте до образу чокер. Він вдало його доповнить і завершить.

Трюк із паском

Знову-таки суть цього лайфхаку полягає в оригінальному використанні звичних речей. Якщо у вас є довга сукня на ґудзиках, застібніть лише верхню їхню половину. Тепер візьміть пасок та надягніть його, випустивши одну половину сукні.

Доповніть усе штанами, і образ буде завершено. До речі, саме така комбінація дуже виграшно звужує візуально стегна.

Кардиган на вузлик

Звичайний класичний кардиган варто зав'язати на вузлик, і отримаєте нову річ, яка освіжить буденний образ. Найсміливішим стиліст радить носити такий кардиган на голе тіло, проте без проблем можна одягти топ або білизну.