Эспадрильи или кеды? Какую обувь модно носить летом 2023 года и сколько она стоит в Украине

Для того чтобы комфортно чувствовать себя во время летних прогулок и иметь обувь, которая будет трендовой и удобной, нужно уделить достаточно внимания ее выбору. Стиль, цвет, материал играют очень важную роль, когда речь идет о лете и высоких температурах.

Styler и эксперты стиля и моды ресурса OLX собрали топ вариантов, которые можно выбрать себе на этот сезон, чтобы чувствовать себя стильно, комфортно и уверенно.

Босоножки

Актуальными этим летом будут варианты на танкетке с интересным силуэтом, а также босоножки с тонкими ремешками. По цвету внимание можно обратить на классические черные и бежевые оттенки. Для тех, кто хочет добавить ярких акцентов, подойдут зеленый, желтый, оранжевый и розовый цвета.

Трендовыми в этом сезоне будут "прозрачные босоножки", создающие впечатление "голой ноги". Такая обувь подойдет к любым образам, ведь миксовать ее можно с любым цветом вашего лука.

Средняя стоимость босоножек в этом году составляет 600 грн. Интересно, что, например, предложений именно такого типа взятия на платформе OLX больше всего.

Какую обувь выбрать на лето (фото: freepik.com)

Эспадрильи

Классика для лета, которая по праву считается одним из самых удобных вариантов обуви. На платформе или на низком ходу, со шнуровкой или без. Эспадрильи точно заслуживают быть в вашем летнем гардеробе. Этот вариант отлично подойдет как для городской прогулки, так и для отдыха. Средняя стоимость такой обуви составляет 800 грн.

Какую обувь выбрать на лето (фото: freepik.com)

Шлепанцы

Кожаные, резиновые, с добавлением рафии или верхом из меха, на каблуке и без. Вариантов шлепанцев для лета множество, поэтому 100% можно найти свою пару, которая дополнит и сделает более интересным много летних образов. Средняя стоимость шлепанцев в этом году 700 грн.

Какую обувь выбрать на лето (фото: freepik.com)

Балетки

В этом сезоне в моду возвращаются те самые балетки, поэтому каждая модница может присматриваться к легендарным туфелькам на плоской подошве и выбрать себе свою пару. На лето такая обувь будет хорошо подходить к платьям или кэжуал-образам с джинсами.

Прекрасным вариантом для жаркой поры станут балетки изготовленные из натуральной кожи, сетки или ткани. По данным из OLX, за пару балеток придется в среднем отдать от 1000 грн.

Какую обувь выбрать на лето (фото: freepik.com)

Кроссовки и кеды

Маст хев для лета и любого сезона. Хороший вариант для тех, кто выбирает комфорт каждый день. Внимание этого сезона следует обратить на кроссовки с низкой подошвой. Универсальный цвет для лета - белый, в таком цвете кроссовки или кеды будут хорошо сочетаться с разными аутфитами от спортивных до романтических.

Кроссовки и кеды – один из самых популярных видов обуви, спрос на которые наблюдают в течение целого года. За пару такой обуви нужно заплатить от 1200 грн.

Какую обувь выбрать на лето (фото: freepik.com)