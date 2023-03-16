Стало известно, можно ли ходить обутым по дому

Привычка ходить по дому в уличной обуви есть у многих людей. Хотя это во многом зависит от предпочтений каждого человека. Снять кроссовки после долгого дня может принести определенный комфорт, а еще продлить срок службы вашего коврового покрытия и избавит от дополнительного мытья полов.

А как такая привычка может повлиять на ваше здоровье, рассказала профессор экологических исследований Университета Колорадо Джилл Литт.

Почему нельзя ходить в уличной обуви дома

Эксперт рекомендует снимать обувь перед входом в дом, чтобы уменьшить следы грязи и фекалий, которые вы неизбежно набираете во время прогулок на улице.

В Университете Аризоны еще в 2008 году провели исследование о количество бактерий на обуви. Для этого они брали мазки с обуви добровольцев в течении двух недель. И выяснили - в среднем 421 000 единиц бактерий прилипали к внешней стороне обуви.

В образцах преобладала кишечная палочка, которая, как известно, вызывает инфекции кишечника и мочевыводящих путей, а также другие проблемы со здоровьем.

Кроме того, родителям стоит помнить, что контакт "руки в рот" - один из основных способов воздействия на детей токсичных веществ и возбудителей инфекционных заболеваний.

По словам Литт, в городских районах с высоким содержанием свинцовых красок (построенные до 1978 года дома), ученые обнаружили высокие уровни содержания свинца в домашней пыли и основным источником стала пыль, которая поступала с улицы.

А из сада можно на обуви принести домой даже остатки пестицидов.