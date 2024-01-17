Стилист показала модные образы на весну 2024: стильные фотопримеры
С приходом нового сезона многие девушки задумываются об обновлении гардероба. Есть формулы луков, которые помогают изменять вещи, не нарушая стильного сочетания.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста Натальи Москаленко.
По словам эксперта, формулы луков являются лучшим изобретением для гардероба. Она показала стильные образы, которые подойдут на позднюю зиму и раннюю весну.
Акцент на колготки и юбки
Стилист советует делать акцент на ярких колготах, туфлях и мини или макси юбках. Так вы будете смотреться стильно и точно будете в центре внимания.
Стильный лук на раннюю весну (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Укороченная дубленка
Дубленка стала особенно популярна этой зимой. Такая вещь выглядит стильно и ее легко стилизовать.
Наталья Москаленко советует выбирать укороченный пуховик или дубленку и прямую макси юбку с обувью "низкого хода".
Стильный лук с дубленкой (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Костюм жакет
Стилист говорит, что нужно экспериментировать. Потому показала стильный вариант образа, в который входит костюм жакет, юбка и обувь без каблуков.
Стильный костюмный образ (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Образ с сапогами на каблуке
Такой образ выглядит на первый взгляд необычно, но одновременно прекрасно сочетается каждая деталь.
Шорты бедрумы станут трендовыми в 2024 году. Ранней весной их можно совместить с сапогами на каблуке, кардиганом и свитером.
Стильный образ с бедрумами (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Объемные штаны
Следует выбирать шарф в тон пальто или свитера, объемные брюки и обувь "низкого хода".
Образ на весну с объемными штанами (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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