В стиле "раскладушки" 2003 года: Samsung выпустила ретро-версию Galaxy Z Flip5

Смартфон выполнен в тех же синих и серебряных оттенках, что классический телефон SGH-E700. В его интерфейсе есть элементы с пиксельной графикой, а внешний экран украшен специальной анимацией с городским пейзажем.

Помимо самого смартфона, в комплект поставки входят защитный чехол, наклейки Flipsuit (которые можно приклеить к нижней половине смартфона), стикеры с логотипами Samsung, отображающие разные этапы развития компании, а также коллекционная карточка с изображением Samsung E700 с уникальным серийным номером на каждой.

Входящий в комплект поставки (фото: Samsung)

Samsung Galaxy Z Flip5 Retro будет выпущен ограниченным тиражом. Продажа начнется в Южной Корее с 1 ноября, а в Великобритании, Франции, Германии, Испании и Австралии с 2 ноября. Смартфон будет доступен только на официальном сайте Samsung, а его цена пока не объявлена.

Обычная версия Z Flip5 стоит 999 долларов (36 240 гривен) за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, и 1 199 долларов (43 500 гривен) за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro (фото: Samsung)