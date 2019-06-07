Стихія розійшлася: окупований Крим пішов під воду (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Зливи і урагани в окупованому Криму наробили багато лиха. У мережі показали наслідки негоди

Негода в окупованому Криму перетворила вулиці міст на брудні вируючі потоки. У Севастополі 7 червня випало 27 мм опадів, а в передмістях – 47 мм, таким чином дощ за дві години перевищив місячну норму опадів. Активісти та екологи з анексованого півострова розповіли в студії Радіо Крим.Реалії в ток-шоу "Кримський вечір" про наслідки стихії і чому місцева "влада" виявилася неготовою до неї.

За інформацією МНС РФ по окупованому Криму, внаслідок негоди були врятовані 120 людей, включаючи дітей, людей похилого віку та інвалідів. Офіційно йдеться про 36 підтоплених об'єктів, хоча "заступник губернатора" Севастополя Володимир Базаров розповідав про надходження 330 звернень, а 12,5 тисяч жителів міста сиділи без світла.

Кримський еколог Маргарита Литвиненко вважає, що до сильного затоплення призвела масова вирубка зелених осаждений. Також фахівець розповіла про забруднення Чорного моря через потоки брудної води, що хлинули з вулиць.

Відео: facebook.com/krymrealii

Від розгулу стихії постраждав також і знаменитий Воронцовський палац.

За словами кримського активіста Олексія Єфремова, злива в окупованому Сімферополі триває досі, і "всі жителі за останні 3 дні перетворилися на англійців" - всі розмови тільки про погоду. Він зазначив, що сьогодні не було такого рекордного граду, як два дні тому, і до сьогоднішнього місцеві жителі вже підготувалися, накриваючи автівки ковдрами, картонками і килимами.

Досі паралізовані деякі ділянки дороги.

Також в мережі показали фото затоплених вулиць окупованого Севастополя. Відомий журналіст Ігор Соловей на своїй сторінці в Facebook опублікував знімки залитих водою площі, доріг та магазинів.

Фото: facebook.com/solovey.igor

У коментарях до кадрів про розгул стихії користувачі мережі зазначають, що "русскую весну" підмочило нижче ватерлінії.

"Час КПРФ - в тему";

"Вода доставлена в повному обсязі однією партією. Як просили";

"Ось такий він - час КПРФ"...

Скрін коментарів

Також повідомляється, що в районі Фороса в результаті негоди стався обвал гірської породи на ділянці дороги Ялта - Гончарне. Як пише прес-служба "Мінтрансу Криму", в результаті розгулу стихії відбулися підтоплення проїжджої частини селевими потоками, в деяких місцях стався винос ґрунту на проїзну частину.

Як пише місцева преса, 7 червня на захоплений РФ український Сімферополь обрушився шторм. Після 10 ранку в місті стихія розігралася, швидко посилився вітер, пішов град і злива, і приблизно через годину негода дісталася і центра міста.

Кількість опадів у кримському гідрометцентрі назвали "небезпечним явищем". Крім міських доріг, від злив постраждали декілька ЛЕП.

За день до цього сильний дощ із градом пошкодив близько 3,5 тис га сільськогосподарських угідь.

Відео: facebook.com/Таксі-по-Криму

Як повідомлялося раніше, 6 червня в Арцизу під Одесою пройшла сильна злива, який змінився градом. Місцевим жителям вдалося сфотографувати шматочки льоду, які падали з неба - вони були у формі коралів.

Також ми писали про те, що ураган розніс на друзки село під Херсоном.

Нагадаємо, нещодавно у Тернопільській області був страшний повінь і місцеві жителі зняли, як вода зносить все на своєму шляху.