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Стихія з новою силою увірветься в Україну: які області в небезпеці (фото)

STYLERЖиття    05.06.2019 - 06:46
Стихія з новою силою увірветься в Україну: які області в небезпеці (фото)
Погода в Україні 5 червня (ілюстративне фото: pixabay.com)

Погода в Україні у середу погіршиться

Погода в Україні у середу, 5 червня, принесе жителям більшості областей чергові неприємності у вигляді гроз, злив та поривчастого вітру. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

Найбільше не пощастить з погодою жителям Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Херсонської та Миколаївської областей, де крім гроз очікуються сильні проливні дощі.

Зазначимо, що можливість поривчастого вітру та граду зберігається по території майже всієї країни.

Єдиними "сухими" областями сьогодні будуть лише східні - Харківська, Донецька і Луганська.

Стихія з новою силою увірветься в Україну: які області в небезпеці (фото)

Погода в Україні 5 червня (фото: РБК-Україна)

Також очікується деяке зниження температурних показників. Найнижча температура буде на Заході - від +23 до +27 градусів.

На Півночі - від +25 до +27 тепла, у центральних областях - від +26 до +28 градусів.

У південному регіоні буде від +27 до +29 градусів тепла, крім Одеської області, де повітря прогріється до +25... +27 градусів. А на Запоріжжі сьогодні буде від +28 до +30 тепла.

У східних областях сьогодні від +27 до +26 градусів.

Жителів Києва в середу також очікують дощі з грозами, температура повітря складе +25... +27 градусів.

Стихія з новою силою увірветься в Україну: які області в небезпеці (фото)

Погода в Україні 5 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, під час фестивалю Kozak Fest у Дніпропетровській області через  негоду обвалився дах сцени. Загинув один із співробітників обслуговуючого персоналу заходу.

Раніше повідомлялося, що величезний град пошкодив дахи будинків і знищив частину посівів в Миколаївській області.

Також ми писали, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Автомобілі їхали по потокам води з крижаною кіркою з граду.

В Україну йдуть дощі з грозами Ось це літо почалося: гігантський град пошкодив будинки і посіви під Миколаєвом (відео)
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