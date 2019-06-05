Стихия с новой силой ворвется в Украину: какие области в опасности (фото)

Погода в Украине 5 июня (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине в среду ухудшится

Погода в Украине в среду, 5 июня, принесет жителям большинства областей очередные неприятности в виде гроз, ливней и порывистого ветра. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

Более всего не повезет с погодой жителям Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областей, где кроме гроз ожидаются также сильные проливные дожди.

Отметим, что возможность порывистого ветра и града сохраняется по территории почти всей страны.

Единственными "сухими" областями сегодня будут лишь восточные - Харьковская, Донецкая и Луганская.

Погода в Украине 5 июня (фото: РБК-Украина)

Также ожидается некоторое снижение температурных показателей. Самая низкая температура будет на Западе - от +23 до +27 градусов.

На Севере - от +25 до +27 тепла, в центральных областях - от +26 до +28 градусов.

В южном регионе будет от +27 до +29 тепла, кроме Одесской области, где воздух прогреется до +25... +27 градусов. А на Запорожье сегодня будет от +28 до +30 тепла.

В восточных областях сегодня от +27 до +26 градусов.

Жителей Киева в среду также ожидают дожди с грозами, температура воздуха составит +25... +27 градусов.

Погода в Украине 5 июня (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Погиб один из сотрудников обслуживающего персонала мероприятия.

Ранее сообщалось, что огромный град повредил крыши домов и уничтожил часть посевов в Николаевской области.

Также мы писали, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Автомобили ехали по потокам воды с ледяной коркой из града.