Стихія знову повернеться в Україну: які області постраждають від негоди

Погода в Україні на вихідних 6 і 7 липня (фото: pixabay.com)

Погода на вихідних знову засмутить жителів України

Погода в Україні на вихідні, 6 і 7 липня, принесе грозові дощі і шквальний вітер на значну територію країни. І якщо в суботу негода торкнеться лише незначної частини країни, то в неділю стихія розгуляється вже по повній. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі, раніше синоптик Наталка Діденко також спрогнозувала погіршення погоди на вихідних.

Так, в суботу грози, дощі та посилення вітру очікуються на південному сході і в східних областях, а також у Криму. Непоздоровиться жителям Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей.

На решті території сухо. Стовпчики термометрів у перший вихідний день покажуть таке: на Півночі від +21 до +24 градусів, на Сході, в Центрі та на Заході +22... +25 тепла (крім Закарпатської області - тут від +25 до +27 градусів); на Півдні тепліше - від +25 до +28 градусів.

У Києві в суботу також буде суха, досить прохолодна погода, як для липня. Повітря вдень прогріється до +21... +23 градусів.

Погода в Україні в суботу, 6 липня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 7 липня, температура повітря вдень рівномірно підвищиться по всій країні на 1-3 градуси. Так, на Півдні стовпчики термометрів вже перевищать позначку в +30, але грозова стихія накриє практично всю країну - сухо буде лише на Півдні і Сході України.

Також, від суботнього вечора і недільної ночі не варто очікувати липневого тепла, місцями на Заході та на Півночі термометри покажуть +9... +11 градусів. На решті території скромні +11... +15, лише на Півдні вночі буде досить комфортно - від +15 до +20 градусів.

У Києві в неділю вдень очікується дощ з грозою, температура повітря складе +23... +25 градусів.

Погода в Україні в неділю, 7 липня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що страшний буревій наробив багато лиха в Дніпропетровській області. Вітер наламав дерев, пошкоджені десятки автомобілів, люди застрягали в ліфтах через знеструмлення будинків.

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До речі, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру нещодавно обрушилася на Київ. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.