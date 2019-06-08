Стихія готує новий удар: які області в зоні ризику

Погода в Україні у неділю, 9 червня, супроводжуватиметься значними опадами на більшій частині території країни. Грозові дощі пройдуть на Заході, Півночі, у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та місцями в Черкаській областях. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що в деяких районах при грозах очікуються сильні зливи, шквали та град.

Фото: Метеокарта (facebook.com/tala.didenko)

Зазначимо, що через сильні опади українці стали майже щодня стикатися із аномальними погодними явищами.

У неділю на решті території України буде сухо.

Синоптик також розповіла про підвищення температури повітря протягом дня 9 червня - стовпчики термометрів покажуть від +28 до +33 градусів майже у всіх областях.

На Заході завтра буде свіжіше - температура повітря становитиме від +24 до +27 градусів.

У столиці в неділю можливі дощі з грозою. Максимальна температура повітря у Києві очікується близько +28... +30 градусів.

Ілюстративне фото: Спека (УНІАН)

Як повідомлялося раніше, 6 червня в Арцизі під Одесою пройшла сильна злива, яка змінилася градом. Місцевим жителям вдалося сфотографувати шматочки льоду, які падали з неба - вони були у формі коралів.

Також ми писали про те, що ураган розніс на друзки село під Херсоном.

Нагадаємо, що негода в окупованому Криму перетворила вулиці міст на брудні вируючі потоки. У Севастополі 7 червня випало 27 мм опадів, а в передмістях – 47 мм, таким чином дощ за дві години перевищив місячну норму опадів. В районі Фороса стався обвал гірської породи на ділянці дороги Ялта - Гончарне. Від негоди постраждав також знаменитий Воронцовський палац.