Три простых ингредиента, которые превратят нелюбимую брокколи во вкуснятину

Брокколи вызывает противоречивое отношение - несмотря на пользу овоща, его вкус нравится не каждому. Однако брокколи будет удивительной, если приготовить ее правильно.

О том, как готовить брокколи, чтобы она была вкусной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Express .

Что добавить к брокколи для лучшего вкуса

Брокколи - это полезное дополнение к ужину, поскольку овощ наполнен витаминами и клетчаткой. Самый популярный способ приготовления брокколи - отваривание или приготовление на пару, но в этом случае она может иметь горький вкус и ужасную кашеобразную консистенцию при переваривании.

Неудивительно, что многие люди неохотно едят брокколи. Впрочем, существует простой способ приготовления овоща, который сделает его вкусным.

Эррен Харт, кулинар и основательница Erren's Kitchen, считает, что самый простой способ приготовить брокколи так, чтобы она стала аппетитной, - это просто запечь её, добавив некоторые ингредиенты для улучшения вкуса.

По словам Эррен, брокколи можно приготовить с помощью трех простых ингредиентов: "Запеките свежую брокколи с чесноком, лимоном и сыром пармезан - по такому рецепту гарнир, несомненно, станет непревзойденным".

Прежде всего обжаривание или запекание брокколи приводит к карамелизации природных сахаров, содержащихся в овоще, поэтому вы получите насыщенный, маслянистый и легкий сладкий вкус, а также хрустящую консистенцию.

По словам Эррен, этот простой, но вкусный способ приготовления одного из распространенных овощей создает идеальный гарнир почти к любому блюду. К тому же по такому способу можно приготовить не менее вкусный гарнир с другими овощами.

Как готовить брокколи по рецепту Эррен

Для того, чтобы приготовить этот вкусный овощной гарнир, Эррен использует следующие ингредиенты:

брокколи - 1,8 кг

лимонный сок - 2 ст. л.

лимонная цедра - 2 ч. л.

чеснок - 4 зубчика

сыр пармезан - по вкусу

соль - по вкусу

перец - по вкусу

оливковое масло - 4-5 ст. л.

Включите духовку для разогрева до 200 градусов. Вымойте брокколи и убедитесь, что она тщательно высушена перед приготовлением - тогда она приобретет хрустящую корочку после запекания.

Разрежьте брокколи, отделив соцветия от толстых стеблей. Положите брокколи в большую форму для запекания, равномерно выложив соцветия в один слой.

Сбрызните брокколи оливковым маслом, посолите и поперчите ее, а также добавьте очищенные и нарезанные зубчики чеснока.

Поместите брокколи в духовку и запекайте в течение 20-25 минут, пока она не станет хрустящей и слегка румяной. За 10-12 минут от начала приготовления переверните соцветия брокколи на другую сторону.

Когда брокколи будет готова, достаньте ее из духовки и сразу же добавьте лимонную цедру, лимонный сок и тертый пармезан. Ваша вкусная брокколи будет готова к подаче на стол и, скорее всего, понравится всем, а не станет забытым гарниром.