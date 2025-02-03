Всего один ингредиент сделает котлеты пышными: лайфхак от польской кулинарки

Попытка приготовить вкусные и экономные котлеты из фарша может превратиться в непростую задачу. Но польская кулинарка Ева Вахович имеет ключ к успеху - неочевидный ингредиент, который добавляется в нужном количестве.

О том, какой ингредиент сделает котлеты более вкусными и пышными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польское издание Onet .

Что добавить в котлеты для объема

Котлеты из фарша - безоговорочная классика многих кухонь. Эксперт по кулинарии, Ева Вахович предлагает новую, экономную их версию, которая восхищает своим вкусом и простотой приготовления.

Ключевым ингредиентом в ее рецепте является рис, который не только делает блюдо нежным, но и увеличивает объем мясной смеси. Это дает возможность приготовить больше котлет из меньшего количества мяса.

Вот, какие ингредиенты нужны для котлет из фарша по рецепту Евы Вахович:

фарш из индейки - 0,5 кг

рис - 100 г

лук - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

яйцо - 1 шт.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

панировочные сухари - 5-7 ст. л.

масло - для жарки

Также, чтобы сделать котлеты еще более сочными, польский эксперт по кулинарии дополняет изделия томатным соусом, который идеально сочетается с нежной внутренней частью отбивных. Для него нужны такие ингредиенты:

лук - 1 шт.

сельдерей - 1 стебель

помидоры (с соком) - 1 банка

Как готовить котлеты по рецепту Евы Вахович

Приготовление этого блюда чрезвычайно простое и не требует сложных кулинарных навыков. Для начала рис надо отварить до готовности и оставить его остывать.

Тем временем растопите масло на сковороде и обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. В большой миске смешайте фарш из индейки, отваренный рис, обжаренный лук, яйцо и специи.

Сформируйте из смеси небольшие котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях. Стряхнув излишки панировочных сухарей, обжарьте котлеты на горячем масле до золотистой хрустящей корочки снаружи.

Как готовить томатный соус к котлетам

Секрет успеха этого рецепта заключается не только в добавлении риса, но и в способе его подачи. Лучше всего котлеты сочетаются с домашним томатным соусом.

Для его приготовления просто обжарьте измельченный лук, добавьте измельченный сельдерей и консервированные помидоры с соком. После непродолжительного тушения соус можно перебить блендером до однородной консистенции, что придаст ему бархатную текстуру

Приготовленные таким образом котлеты из фарша приобретают уникальный характер - они легкие, нежные и сытные одновременно. Это отличный способ приготовить вкусную и экономную еду для всей семьи.