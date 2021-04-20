Степанов висловився про ослаблення карантину на Великдень: "є стриманий оптимізм"

В Україні поліпшується ситуація з COVID-19, і більшість регіонів, де діють найжорсткіші карантинні обмеження, ближче до Великодніх і травневих свят повинні вийти з "червоних" зон.

За словами чиновника, посилювати заборони до Великодня, який цього року святкуватимуть 2 травня, відомство не має наміру - як і послаблювати.

"Діятимуть ті обмеження, які вже введені в певному регіоні", - зазначив він.

Також Степанов розповів, що нині, як і прогнозували в міністерстві, Україна подолала пік захворюваності на COVID-19.

"Зараз ми спостерігаємо зменшення кількості хворих. За минулий тиждень було зафіксовано майже на 14 тисяч менше інфікованих, ніж це було на позаминулому тижні", - пояснив глава МОЗ.

Він поділився "стриманим оптимізмом", що ближче до Великодня більшість регіонів України перебуватимуть у "жовтій" або "помаранчевій" зонах карантину.

При цьому міністр особливо наголошує на важливості дотримання діючих правил і рекомендацій щодо профілактики зараження на коронавірусну хворобу.

"Водночас дуже важливо дотримуватись усіх без виключень правил, які діють в нашій країні. А це: масковий режим, уникати масового скупчення людей", - розповів Степанов.

У цьому контексті чиновник додав, що МОЗ також "розраховує на нашу Церкву", щоб священнослужителі з розумінням поставилися до ситуації та "організували безпечне святкування Великодня".