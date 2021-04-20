Степанов высказался об ослаблении карантина на Пасху: "есть сдержанный оптимизм"

В Украине улучшается ситуация с COVID-19, и большинство регионов, где действуют самые жесткие карантинные ограничения, ближе к пасхальным и майским праздникам должны выйти из "красных" зон.

По словам чиновника, усиливать запреты к Пасхе, которую в этом году будут праздновать 2 мая, ведомство не намерено - как и ослаблять.

"Будут действовать те ограничения, которые уже введены в определенном регионе", - отметил он.

Также Степанов рассказал, что сейчас, как и прогнозировали в министерстве, Украина преодолела пик заболеваемости COVID-19.

"Сейчас мы наблюдаем уменьшение количества больных. За прошедшую неделю было зафиксировано почти на 14 тысяч меньше инфицированных, чем это было на позапрошлой неделе", - объяснил глава Минздрава.

Он поделился "сдержанным оптимизмом", что ближе к Пасхе большинство регионов Украины будут находиться в "желтой" или "оранжевой" зонах карантина.

При этом министр особо подчеркивает важность соблюдения действующих правил и рекомендаций по профилактике заражению коронавирусной болезнью.

"В то же время очень важно соблюдать всех без исключения правил, действующих в нашей стране. А это: масочный режим, избегать массового скопления людей", - рассказал Степанов.

В этом контексте чиновник добавил, что Минздрав также "рассчитывает на нашу Церковь", чтобы священнослужители с пониманием отнеслись к ситуации и "организовали безопасное празднование Пасхи".