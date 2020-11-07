Степанов розповів про жорсткий карантин вихідного дня: чіткі обмеження по роботі

В Україні хочуть посилити обмеження і ввести карантин вихідного дня на період пандемії через складну епідеміологічну ситуацію. При цьому в міністерстві охорони здоров'я зауважили, що повного закриття всієї некритичної інфраструктури в суботу і неділю не буде.

Так, обмеження стосуватимуться низки закладів, а зокрема - їх часу роботи. Про це глава МОЗ України Максим Степанов заявив в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами чиновника, відомство рекомендуватиме Кабміну запровадити "жорсткий карантин вихідного дня - субота і неділя".

"Це буде спільна помаранчева зона з чіткими обмеженнями щодо роботи певних закладів за часом", - розповів Степанов.

За задумом міністерства, в уїк-енди повинні працювати продуктові магазини, аптеки, а також громадський транспорт.

Водночас забороняти роботу деяких секторів малого і середнього бізнесу в суботу і неділю теж не стануть.

Таким чином передбачається обмеження роботи деяких закладів дозвілля, в тому числі "уріжуть" години для обслуговування відвідувачів у закладах харчування (кафе, ресторанах і барах).

У МОЗ раніше заявляли про рекомендації ввести карантин вихідного дня вже з 14 листопада, однак зараз визнають, що він запрацює точно не найближчим часом.

Як повідомлялося, тепер в Україні тільки дві зони карантину, і з'явилася детальна карта нового поділу з 9 листопада.

Нагадаємо, що минулого тижня в ток-шоу глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, чи може Україна втратити безвіз з Євросоюзом після скандалу з Конституційним Судом.

Кулеба висловився про можливі наслідки рішень, прийнятих КСУ

Також Міністр юстиції Денис Малюська розповів про кризу, яка виникла через рішення КСУ, і про антикорупційну реформу в країні.

Денис Малюська розповів про антикорупційну реформу

А секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що координувати Конституційний Суд при прийнятті скандальних рішень, могли представники Росії.

Росія доклала руку до скандалу навколо КСУ

Крім того, представник ЄС в Україні Матті Маасікас прокоментував кризу, в якій опинилася судова система нашої держави.

Виступ представника ЄС в Україні Матті Маасікаса

І, як завжди, не обійшлося без гарячих суперечок. Цього разу поскандалили в прямому ефірі суддя КСУ Ігор Сліденко і глава НАЗК Олександр Новіков.

Сліденко і Новіков поскандалили в прямому ефірі