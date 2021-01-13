Степанов зробив заяву по срокам локдауну

Максим Степанов зробив заяву про обмеження після карантину (фото: РБК-Україна)

Локдаун 2021 в Україні триває попередньо до 24 січня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що країна після завершення локдауну перейде до адаптивного карантину. Глава МОЗ нагадав, що карантин в Україні діє до 28 лютого, а посиленні обмеження тільки до 24 січня.

"У нас в країні на сьогодні карантин встановлений до 28 лютого з певним періодом посилених обмежень з 8 до 24 січня. Це такий режим. Починаючи з 25 січня, буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Зокрема, що стосується нашої стратегії: ми хочемо далі повернутися до адаптивного карантину. Тоді, в залежності від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень", - сказав Степанов в програмі "Сніданок з 1+1".

За словами Степанова, продовжувати діючі заборони не планують.

"В такому режимі, який діє до 24 січня, (продовжувати - Ред.) немає думки. Це має бути логічно і відповідати законам епідеміології", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, що 12 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив за продовження локдауну в країні після 24 січня. Він упевнений, що для цього є підстави.

"Я наполягаю на цьому. Я, мої радники, провідні епідеміологи нашої країни (наполягаємо - Ред.) на продовженні цього карантину", - він сказав в ефірі 24 каналу.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня діє жорсткий карантин. Про те, що дозволено, а що під забороною в цей період - у матеріалі РБК-Україна.