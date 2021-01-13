Степанов сделал заявление о сроках локдауна

Максим Степанов сделал заявление об ограничениях после карантина (фото: РБК-Украина)

Локдаун 2021 в Украине продолжается предварительно до 24 января. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что страна после завершения локдауна перейдет к адаптивному карантину. Глава Минздрава напомнил, что карантин в Украине действует до 28 февраля, а усиленные ограничения только до 24 января.

"У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений с 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, что касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений", - сказал Степанов в программе "Сніданок з 1+1".

По словам Степанова, продолжать действующие запреты не планируют.

"В таком режиме, который действует до 24 января, (продолжать - Ред.) нет мысли. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии", - подчеркнул министр.

Напомним, что 12 января министр здравоохранения Максим Степанов выступил за продление локдауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания.

"Я настаиваю на этом. Я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны (настаиваем - Ред.) на продлении этого карантина", - он сказал в эфире 24 канала.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января действует жесткий карантин. О том, что разрешено, а что под запретом в этот период - в материале РБК-Украина.