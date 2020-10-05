Степанов озвучив рішення з приводу нового карантину в Україні

Тотальний карантин в Україні вводити не будуть (фото: freepic.com)

Максим Степанов розповів українцям, чи чекати нового локдауна

Тотальний карантин Україні не загрожує. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. За його словами, країна не піде по стопах Ізраїлю, через те, що тут діє система адаптивного карантину. Про це міністр заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Степанов зазначив, що Україна не буде йти за жорстким сценарієм Ізраїлю, через те, що не у всіх регіонах країни захворюваність однакова.

"Ізраїль, так, зробив локдаун на два тижні після того, як вони зафіксували, здається 6250 хворих. Поки ми діємо в умовах адаптивного карантину. Крім того, ми вже бачимо, що міста та райони, де ми вводили" червоний рівень "епідемічної безпеки і які дотримувалися відповідних правил, у них знижувалася відповідно захворюваність за 14 днів. Ми це бачимо по цифрам ", - сказав Степанов.

Одночасно міністр охорони здоров'я прогнозує захворюваність коронавірусом близько 5 тисяч випадків за день, але каже, що все одно ситуація під контролем.

"Зараз у нас вже минулого тижня понад 4500. Впевнений, що на цьому тижні ми перейдемо до позначку 5 тисяч, виходячи з нашого відношення. Можемо рости і далі", - сказав на брифінгу міністр.

Нагадаємо, що в понеділок, 5 жовтня, набуло чинності нове карантинне зонування. В "червону зону" зараз входять два міста - Тернопіль і Канів.

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