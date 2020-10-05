Степанов озвучил решение по поводу нового карантина в Украине

Тотальный карантин в Украине вводить не будут (фото: freepic.com)

Максим Степанов рассказал украинцам, ждать ли нового локдауна

Тотальный карантин Украине не грозит. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, страна не пойдет по стопам Израиля, так как тут действует система адаптивного карантина. Об этом министр заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Степанов отметил, что Украина не будет идти по жесткому сценарию Израиля, так как не во всех регионах страны заболеваемость одинаковая.

"Израиль, так, сделал локдаун на две недели после того, как они зафиксировали, кажется 6250 больных. Пока мы действуем в условиях адаптивного карантина. Кроме того, мы уже видим, что города и районы, где мы вводили" красный уровень "эпидемической безопасности и которые придерживались соответствующих правил, у них снижалась соответственно заболеваемость за 14 дней. Мы это сразу видим по цифрам ", - сказал Степанов.

В это же время министр здравоохранения прогнозирует заболеваемость коронавирусом около 5 тысяч случаев за день, но говорит, что все равно ситуация под контролем.

"Сейчас у нас уже на прошлой неделе более 4500 случаев. Уверен, что на этой неделе мы перейдем в отметку 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти и дальше", - сказал на брифинге министр.

Напомним, что в понедельник, 5 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красную зону" сейчас входят два города - Тернополь и Канев.

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