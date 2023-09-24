"Они сдружились с дьяволом". Ирма Витовская жестко высказалась о звездах-предателях

Актриса театра и кино Ирма Витовская жестко раскритиковала украинских звезд, которые продолжают работать в РФ и молчать о войне. Таких артистов она называет "людьми-одуванчиками", которые не чувствуют своих корней.

Что думает актриса о звездах-предателях

"Люди, которые выбрали жить с врагом - это "люди-одуванчики". Люди, не чувствующие корней с собственной территорией - где полетели, там сели и выросли. У нас не только в России, но и повсюду эти "люди-одуванчики", которые выехали и абсолютно не внедряются в помощь своей стране", - заявила Витовская.

Актриса отметила, что люди, переехавшие в РФ во время войны, не уважают свою страну.

"Кто-то больше сдружился с дьяволом, кто меньше, но они все сдружились с ним", - рассказала Ирма.

Также она подчеркнула, что не верит, что артисты-предатели смогут вернуться в украинское инфопространство.

"Это билет в одну сторону. Если нет чувства вины, то и не будет покаяния. Возможно, там все нормально с логичностью своих поступков. Они думают, что якобы они не воюют, не стреляют, не поддерживают войну, но и не могут ничего сказать против. Это слабость духа - когда убивают мать на глазах, а они молчат", - добавила артистка.

Звезды-предатели никогда не чувствовали родства с Украиной

Также актриса объяснила, почему некоторые звезды украинского происхождения работают на врага.

"Просто кто-то не очень сильно чувствовал связь с этой землей. Как мы можем винить человека, который никогда не был близок с этим? Он не чувствовал, что это за земля, что это за культура, не было избранных сознательно или бессознательно вещей в раннем детстве или своем развитии", - объясняет актриса.

Ирма отмечает, что хуже, когда человек воспитывался в органической любви к Украине и отрекся от этого.

"Это гораздо страшнее, чем если бы он был "одуванчиком". Для меня это не потеря этих людей. Я меньше всего хотела бы, чтобы они вернулись в информационное пространство. Думаю, что им будет очень трудно сделать это. Потому что надо будет заткнуть рот очень многим, кто будет против этого. Самое страшное - это, когда сознательно идут на это. Грешник - не тот, который от неизвестности совершает грех, а тот, кто знает и делает его", - заявила Витовская.

Также Ирма считает, что часть звезд могут вынуждать поддерживать пропагандистов, шантажируя их компроматами.

"Иногда компромат, это когда вас подкармливают, вы берете деньги, проходит время, а потом эта кормушка захлопывается и вам говорят, а теперь надо отдавать. А отдавать надо по-разному. Мы же не знаем, возможно, там по ночам человек клянет их. Но сегодня не то время, чтобы искать им оправдание, потому что мы тогда обесценим свои жертвы", - добавила актриса.