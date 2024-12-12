Steam внедряет новые автоматические настройки для игр: что известно

Valve тестирует новую функцию в бета-версии клиента Steam, которая позволяет по умолчанию загружать обновления для игр только при их запуске.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

В настоящее время Steam по умолчанию решает, какие обновления игр загружать, основываясь на нескольких разных факторах.

“Для игр, в которые вы недавно играли, Steam будет загружать обновления вскоре после их выпуска. Для игр, в которые вы не играли некоторое время, Steam может подождать несколько дней, чтобы объединить пару обновлений или выбрать загрузку апдейта, пока вы спите”, - объяснили в Valve.

Эта новая опция по умолчанию, позволяющая отложить загрузку обновления, дает игрокам больше контроля; как отмечает Valve, это означает, что пользователи могут отложить обновление крупной игры до тех пор, пока они действительно не захотят в нее играть.

Новая опция находится в настройках бета-версии Steam в разделе "Загрузки". "Вы можете установить значение по умолчанию: позволить Steam решать, когда обновлять игру (на основе таких факторов, как время последней игры, доступная пропускная способность и т. д.) или подождать с обновлением до запуска игры", - заявили в Valve.

Настройки загрузки для каждой игры по-прежнему можно менять в свойствах, и они будут приоритетнее глобальных. Valve отметила, что описания этих параметров стали более понятными. В бета-версии теперь также доступно управление индивидуальными настройками обновлений для игр через общие параметры загрузок в клиенте Steam.

Настройки обновлений в Steam получили более понятные описания (фото: Valve)