20 лучших игр для ПК, в которые можно поиграть прямо сейчас

Neva

Созданная командой Gris, Neva - это приключенческая игра, которая вращается вокруг тем выживания, природы и потерь. Действие игры происходит в мире, где главный герой должен перемещаться по окружающей среде, находясь в тонком равновесии между жизнью и смертью.

Игроки столкнутся с глубокими эмоциональными историями, завернутыми в атмосферные пейзажи, с акцентом на исследование и головоломки. Повествование очень пронзительное, отражающее мощное путешествие через личные и природные трагедии.

Neva (фото: Engadget)

Alan Wake 2

Alan Wake 2 - психологическая игра ужасов на выживание, разработанная Remedy Entertainment, которая является прямым продолжением игры 2010 года Alan Wake.

В игре есть два главных героя, Алан Уэйк, писатель, застрявший в кошмарном мире, и агент ФБР Сага Андерсон, которая расследует загадочные убийства в городе Брайт-Фоллс.

Игра представляет более темный тон со сложными головоломками и механикой выживания, раздвигая границы игрового процесса оригинальной игры.

Alan Wake 2 (фото: Engadget)

Balatro

Balatro - это уникальная и многогранная игра в покер, где каждую руку оживляют особые колоды, волшебные карты таро и причудливые джокеры. Здесь привычные правила покера переворачиваются: старшая карта может принести больше очков, чем роял-флеш, а результаты отдельных рук достигают астрономических значений.

Однако одна замена джокера может кардинально изменить исход, сократив сумму до тысяч.

Balatro (фото: Engadget)

Lorelei and the Laser Eyes

Это сюрреалистическая приключенческая игра, которая сочетает в себе решение головоломок и визуальное повествование.

Находясь в таинственном мире, игрок берет на себя роль Лорелеи, которая отправляется в путешествие по странным местам, чтобы разгадать загадку, окружающую ее.

Игра фокусируется на исследовании и решении головоломок окружающей среды, демонстрируя уникальную эстетику и захватывающее повествование, полное интриг и неожиданных поворотов.

Lorelei and the Laser Eyes (фото: Engadget)

Cult of the Lamb

Cult of the Lamb, разработанная Massive Monster, - это игра в жанре rogue-like с причудливым и мрачно-юмористическим поворотом. Игроки управляют ягненком, которого от смерти спасает таинственная сущность, ставящая перед ними задачу построить культ и вырастить преданных последователей.

Игра сочетает в себе экшен, управление ресурсами и механику строительства базы с очаровательной, но жуткой атмосферой. Ее отличительный художественный стиль и юмористический взгляд на лидерство культа делают ее выдающейся на сцене инди-игр.

Cult of the Lamb (фото: Engadget)

Hades II

Разработанная Supergiant Games, Hades II является продолжением получившей признание критиков игры Hades (2020). Игра продолжает тот же жанр roguelike-экшена, где игроки управляют Мелиной, сестрой Загрея, которая отправляется в путешествие, чтобы свергнуть Хроноса.

Она сохраняет динамичные бои и глубокий сюжет, но с новыми богами, врагами и механикой, еще больше расширяя богатую мифологическую вселенную первой игры. Игроки столкнутся с уникальными испытаниями, персонажами и сюжетными линиями, перемещаясь по постоянно меняющимся подземельям.

Hades II (фото: Engadget)

Elden Ring

Разработанная FromSoftware и изданная Bandai Namco, Elden Ring - это экшен-RPG с открытым миром, действие которой происходит в темном фэнтезийном мире. В разработке мира задействованы обширные возможности для исследования с динамичными боями, сложной историей и глубокой настройкой персонажей.

Игроки могут исследовать прекрасный, завораживающий мир, сталкиваясь с грозными врагами и могущественными боссами, раскрывая тайны Elden Ring.

Elden Ring (фото: Engadget)

Still Wakes the Deep

Still Wakes akes the Deep - это повествовательная игра ужасов, разработанная The Chinese Room, известной своими предыдущими работами, такими как Everybody's Gone to the Rapture.

Действие игры происходит на нефтяной вышке в Северном море. Главный герой оказывается в ужасной ситуации после того, как разлив нефти вызывает ужасающие события.

Игрокам предстоит перемещаться по темной, атмосферной среде, раскрывая леденящее душу повествование, которое углубляется как в психологические, так и в сверхъестественные элементы ужаса.

Still Wakes the Deep (фото: Engadget)

Rollerdrome

Разработанный Rofast, динамичный шутер от третьего лица с механикой катания на роликах. Действие игры происходит в антиутопическом будущем, где игроки берут под контроль персонажа по имени Кара Хассан, который участвует в смертельном виде спорта, сочетающем катание на роликах и стрельбу.

В игре представлена ​​адреналиновая комбинация трюков, сражений и акробатики с отчетливым ретро-футуристическим стилем 1970-х годов. Она получила похвалу за свой инновационный игровой процесс, сочетающий действие и движение уникальным образом.

Rollerdrome (фото: Engadget)

Tunic

Tunic - это приключенческая игра в жанре экшена, в которой игроки управляют маленькой лисой, путешествующей по таинственному миру, полному головоломок, секретов и опасных врагов.

Вдохновленная The Legend of Zelda, игра сочетает в себе исследование, сражения и решение головоломок, используя загадочный язык, который игроки должны расшифровать, чтобы понять мир и его механику.

Tunic отличается прекрасным художественным оформлением и чувством открытия, которое она предлагает, поскольку игроки открывают способности и раскрывают скрытые знания мира.

Tunic (фото: Engadget)

The Cosmic Wheel Sisterhood

Cosmic Wheel Sisterhood - интерактивная повествовательная игра, разработанная Deconstructeam, в которой игроки управляют ведьмой, сосланной на астероид. В игре вы создаете карты Таро, которые определяют судьбу вашего персонажа и других жителей мира, используя сочетание создания карт и повествования.

Это визуально яркая игра с нарисованными от руки иллюстрациями и захватывающим повествованием, которое исследует темы судьбы, свободной воли и колдовства. Основное внимание в игре уделяется глубокому взаимодействию персонажей и построению отношений, а также созданию уникальной магической системы с помощью карт Таро.

The Cosmic Wheel Sisterhood (фото: Engadget)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - это приключенческая игра, разработанная Omega Force, вдохновленная японской мифологией.

Игроки управляют богиней, которой поручено вести человечество через битвы с демонами и другими мифологическими угрозами. Она сочетает в себе стремительные бои со стратегическими элементами и глубоким повествованием, укорененным в мире японских божеств и духов.

Игра разворачивается в визуально детализированном мире и подчеркивает силу своей главной героини, исследуя темы власти, защиты и судьбы.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (фото: Engadget)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series - это сборник всех четырех сезонов серии The Walking Dead от Telltale, включая дополнительный контент и переработанные визуальные эффекты. Это окончательное издание представляет собой полную сюжетную линию Клементины, молодой девушки, которая вырастает в способного выживальщика в мире, захваченном зомби.

Игра фокусируется на выборе, который формирует ход истории, с эмоциональным и интенсивным тоном. Она известна своим впечатляющим повествованием, где решения игроков напрямую влияют на отношения и результаты для персонажей.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (фото: Engadget)

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 - ролевая видеоигра, разработанная Larian Studios, действие которой происходит во вселенной Dungeons & Dragons. В ней рассказывается о группе искателей приключений, зараженных паразитическим головастиком, который наделяет их уникальными способностями.

В игре присутствует глубокая ролевая механика, позволяющая игрокам выбирать из множества рас и классов, одновременно продвигаясь по разветвленной истории, полной решений, которые могут повлиять на мир.

Baldur’s Gate 3 известна своим богатым повествованием, пошаговыми боями и выбором игрока, с сильным акцентом на исследование, историю и развитие персонажа.

Baldur’s Gate 3 (фото: Engadget)

League of Legends

League of Legends - бесплатная многопользовательская онлайн-игра в жанре боевой арены (MOBA), разработанная Riot Games. Игроки управляют чемпионами, каждый из которых обладает уникальными способностями, и работают в командах, чтобы уничтожить башни противника, одновременно защищая свою.

Игра является одной из самых популярных киберспортивных игр в мире.

Глубокая стратегия игры, координация команды и частые обновления сделали ее неотъемлемой частью игрового мира с момента ее выпуска в 2009 году.

League of Legends (фото: Engadget)

Cocoon

Cocoon - это головоломка-приключение, разработанная Geometric Interactive. Она представляет собой уникальный мир, в котором игроки управляют персонажем, перемещающимся по разным мирам в сферических средах.

Геймплей сосредоточен на решении сложных головоломок, которые включают перемещение между мирами и использование объектов и способностей, найденных в каждом из них.

Игра получила высокую оценку за свой инновационный дизайн, красивые визуальные эффекты и атмосферное исследование. Она также выделяется своей минималистичной, но глубоко захватывающей повествовательной структурой.

Cocoon (фото: Engadget)

Kentucky Route Zero

Kentucky Route Zero - приключенческая игра, разработанная Cardboard Computer. Действие игры происходит в магической реалистичной версии Кентукки. Она повествует о путешествии Конвея, водителя грузовика, пытающегося доставить свою последнюю партию груза.

Игра представляет собой смесь сюрреалистического повествования, яркого искусства и глубоких диалогов, отражающих темы американской культуры, экономики и личной борьбы.

Kentucky Route Zero (фото: Engadget)

Valorant

Valorant - это бесплатный тактический шутер от первого лица, разработанный Riot Games. Игра сочетает в себе элементы механики традиционных шутеров с возможностями героев, создавая стратегическую смесь перестрелок и способностей персонажей.

Игроки формируют команды по пять человек и соревнуются либо за установку, либо за обезвреживание бомбы, либо за устранение команды противника в формате раундов.

Valorant приобрел огромную популярность на соревновательной киберспортивной сцене.

Valorant (фото: Engadget)

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV - многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная и изданная Square Enix. Действие игры происходит в фэнтезийном мире Эорзея, где игроки могут выбирать из множества рас и классов, чтобы отправляться на задания, участвовать в масштабных рейдах и заниматься обширными системами крафта и торговли.

Первоначально выпущенная в 2010 году и перезапущенная в 2013 году под названием Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, игра получила признание критиков за свой сюжет, создание мира и обширные обновления контента.

Final Fantasy XIV (фото: Engadget)

Half-Life 2

Главный герой Гордон Фримен путешествует по антиутопическому миру, контролируемому инопланетным режимом, известным как Альянс. Игра знаменита своим инновационным физическим движком, повествовательным игровым процессом и богатым построением мира.

Half-Life 2 хвалили за ее интенсивную атмосферу, сюжет и продвинутую игровую механику для своего времени. Она оказала длительное влияние на жанр FPS и считается одной из величайших видеоигр, когда-либо созданных.

Half-Life 2 (фото: Engadget)