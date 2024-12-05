20 лучших игр для ПК, в которые можно поиграть прямо сейчас
Если вы ищете, во что поиграть на компьютере прямо сейчас, то есть множество игр, которые обязательно стоит попробовать.
Про 20 лучших игр, которые стоят вашего внимания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.
Neva
Созданная командой Gris, Neva - это приключенческая игра, которая вращается вокруг тем выживания, природы и потерь. Действие игры происходит в мире, где главный герой должен перемещаться по окружающей среде, находясь в тонком равновесии между жизнью и смертью.
Игроки столкнутся с глубокими эмоциональными историями, завернутыми в атмосферные пейзажи, с акцентом на исследование и головоломки. Повествование очень пронзительное, отражающее мощное путешествие через личные и природные трагедии.
Neva (фото: Engadget)
Alan Wake 2
Alan Wake 2 - психологическая игра ужасов на выживание, разработанная Remedy Entertainment, которая является прямым продолжением игры 2010 года Alan Wake.
В игре есть два главных героя, Алан Уэйк, писатель, застрявший в кошмарном мире, и агент ФБР Сага Андерсон, которая расследует загадочные убийства в городе Брайт-Фоллс.
Игра представляет более темный тон со сложными головоломками и механикой выживания, раздвигая границы игрового процесса оригинальной игры.
Alan Wake 2 (фото: Engadget)
Balatro
Balatro - это уникальная и многогранная игра в покер, где каждую руку оживляют особые колоды, волшебные карты таро и причудливые джокеры. Здесь привычные правила покера переворачиваются: старшая карта может принести больше очков, чем роял-флеш, а результаты отдельных рук достигают астрономических значений.
Однако одна замена джокера может кардинально изменить исход, сократив сумму до тысяч.
Balatro (фото: Engadget)
Lorelei and the Laser Eyes
Это сюрреалистическая приключенческая игра, которая сочетает в себе решение головоломок и визуальное повествование.
Находясь в таинственном мире, игрок берет на себя роль Лорелеи, которая отправляется в путешествие по странным местам, чтобы разгадать загадку, окружающую ее.
Игра фокусируется на исследовании и решении головоломок окружающей среды, демонстрируя уникальную эстетику и захватывающее повествование, полное интриг и неожиданных поворотов.
Lorelei and the Laser Eyes (фото: Engadget)
Cult of the Lamb
Cult of the Lamb, разработанная Massive Monster, - это игра в жанре rogue-like с причудливым и мрачно-юмористическим поворотом. Игроки управляют ягненком, которого от смерти спасает таинственная сущность, ставящая перед ними задачу построить культ и вырастить преданных последователей.
Игра сочетает в себе экшен, управление ресурсами и механику строительства базы с очаровательной, но жуткой атмосферой. Ее отличительный художественный стиль и юмористический взгляд на лидерство культа делают ее выдающейся на сцене инди-игр.
Cult of the Lamb (фото: Engadget)
Hades II
Разработанная Supergiant Games, Hades II является продолжением получившей признание критиков игры Hades (2020). Игра продолжает тот же жанр roguelike-экшена, где игроки управляют Мелиной, сестрой Загрея, которая отправляется в путешествие, чтобы свергнуть Хроноса.
Она сохраняет динамичные бои и глубокий сюжет, но с новыми богами, врагами и механикой, еще больше расширяя богатую мифологическую вселенную первой игры. Игроки столкнутся с уникальными испытаниями, персонажами и сюжетными линиями, перемещаясь по постоянно меняющимся подземельям.
Hades II (фото: Engadget)
Elden Ring
Разработанная FromSoftware и изданная Bandai Namco, Elden Ring - это экшен-RPG с открытым миром, действие которой происходит в темном фэнтезийном мире. В разработке мира задействованы обширные возможности для исследования с динамичными боями, сложной историей и глубокой настройкой персонажей.
Игроки могут исследовать прекрасный, завораживающий мир, сталкиваясь с грозными врагами и могущественными боссами, раскрывая тайны Elden Ring.
Elden Ring (фото: Engadget)
Still Wakes the Deep
Still Wakes akes the Deep - это повествовательная игра ужасов, разработанная The Chinese Room, известной своими предыдущими работами, такими как Everybody's Gone to the Rapture.
Действие игры происходит на нефтяной вышке в Северном море. Главный герой оказывается в ужасной ситуации после того, как разлив нефти вызывает ужасающие события.
Игрокам предстоит перемещаться по темной, атмосферной среде, раскрывая леденящее душу повествование, которое углубляется как в психологические, так и в сверхъестественные элементы ужаса.
Still Wakes the Deep (фото: Engadget)
Rollerdrome
Разработанный Rofast, динамичный шутер от третьего лица с механикой катания на роликах. Действие игры происходит в антиутопическом будущем, где игроки берут под контроль персонажа по имени Кара Хассан, который участвует в смертельном виде спорта, сочетающем катание на роликах и стрельбу.
В игре представлена адреналиновая комбинация трюков, сражений и акробатики с отчетливым ретро-футуристическим стилем 1970-х годов. Она получила похвалу за свой инновационный игровой процесс, сочетающий действие и движение уникальным образом.
Rollerdrome (фото: Engadget)
Tunic
Tunic - это приключенческая игра в жанре экшена, в которой игроки управляют маленькой лисой, путешествующей по таинственному миру, полному головоломок, секретов и опасных врагов.
Вдохновленная The Legend of Zelda, игра сочетает в себе исследование, сражения и решение головоломок, используя загадочный язык, который игроки должны расшифровать, чтобы понять мир и его механику.
Tunic отличается прекрасным художественным оформлением и чувством открытия, которое она предлагает, поскольку игроки открывают способности и раскрывают скрытые знания мира.
Tunic (фото: Engadget)
The Cosmic Wheel Sisterhood
Cosmic Wheel Sisterhood - интерактивная повествовательная игра, разработанная Deconstructeam, в которой игроки управляют ведьмой, сосланной на астероид. В игре вы создаете карты Таро, которые определяют судьбу вашего персонажа и других жителей мира, используя сочетание создания карт и повествования.
Это визуально яркая игра с нарисованными от руки иллюстрациями и захватывающим повествованием, которое исследует темы судьбы, свободной воли и колдовства. Основное внимание в игре уделяется глубокому взаимодействию персонажей и построению отношений, а также созданию уникальной магической системы с помощью карт Таро.
The Cosmic Wheel Sisterhood (фото: Engadget)
Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - это приключенческая игра, разработанная Omega Force, вдохновленная японской мифологией.
Игроки управляют богиней, которой поручено вести человечество через битвы с демонами и другими мифологическими угрозами. Она сочетает в себе стремительные бои со стратегическими элементами и глубоким повествованием, укорененным в мире японских божеств и духов.
Игра разворачивается в визуально детализированном мире и подчеркивает силу своей главной героини, исследуя темы власти, защиты и судьбы.
Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (фото: Engadget)
The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
The Walking Dead: The Telltale Definitive Series - это сборник всех четырех сезонов серии The Walking Dead от Telltale, включая дополнительный контент и переработанные визуальные эффекты. Это окончательное издание представляет собой полную сюжетную линию Клементины, молодой девушки, которая вырастает в способного выживальщика в мире, захваченном зомби.
Игра фокусируется на выборе, который формирует ход истории, с эмоциональным и интенсивным тоном. Она известна своим впечатляющим повествованием, где решения игроков напрямую влияют на отношения и результаты для персонажей.
The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (фото: Engadget)
Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3 - ролевая видеоигра, разработанная Larian Studios, действие которой происходит во вселенной Dungeons & Dragons. В ней рассказывается о группе искателей приключений, зараженных паразитическим головастиком, который наделяет их уникальными способностями.
В игре присутствует глубокая ролевая механика, позволяющая игрокам выбирать из множества рас и классов, одновременно продвигаясь по разветвленной истории, полной решений, которые могут повлиять на мир.
Baldur’s Gate 3 известна своим богатым повествованием, пошаговыми боями и выбором игрока, с сильным акцентом на исследование, историю и развитие персонажа.
Baldur’s Gate 3 (фото: Engadget)
League of Legends
League of Legends - бесплатная многопользовательская онлайн-игра в жанре боевой арены (MOBA), разработанная Riot Games. Игроки управляют чемпионами, каждый из которых обладает уникальными способностями, и работают в командах, чтобы уничтожить башни противника, одновременно защищая свою.
Игра является одной из самых популярных киберспортивных игр в мире.
Глубокая стратегия игры, координация команды и частые обновления сделали ее неотъемлемой частью игрового мира с момента ее выпуска в 2009 году.
League of Legends (фото: Engadget)
Cocoon
Cocoon - это головоломка-приключение, разработанная Geometric Interactive. Она представляет собой уникальный мир, в котором игроки управляют персонажем, перемещающимся по разным мирам в сферических средах.
Геймплей сосредоточен на решении сложных головоломок, которые включают перемещение между мирами и использование объектов и способностей, найденных в каждом из них.
Игра получила высокую оценку за свой инновационный дизайн, красивые визуальные эффекты и атмосферное исследование. Она также выделяется своей минималистичной, но глубоко захватывающей повествовательной структурой.
Cocoon (фото: Engadget)
Kentucky Route Zero
Kentucky Route Zero - приключенческая игра, разработанная Cardboard Computer. Действие игры происходит в магической реалистичной версии Кентукки. Она повествует о путешествии Конвея, водителя грузовика, пытающегося доставить свою последнюю партию груза.
Игра представляет собой смесь сюрреалистического повествования, яркого искусства и глубоких диалогов, отражающих темы американской культуры, экономики и личной борьбы.
Kentucky Route Zero (фото: Engadget)
Valorant
Valorant - это бесплатный тактический шутер от первого лица, разработанный Riot Games. Игра сочетает в себе элементы механики традиционных шутеров с возможностями героев, создавая стратегическую смесь перестрелок и способностей персонажей.
Игроки формируют команды по пять человек и соревнуются либо за установку, либо за обезвреживание бомбы, либо за устранение команды противника в формате раундов.
Valorant приобрел огромную популярность на соревновательной киберспортивной сцене.
Valorant (фото: Engadget)
Final Fantasy XIV
Final Fantasy XIV - многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная и изданная Square Enix. Действие игры происходит в фэнтезийном мире Эорзея, где игроки могут выбирать из множества рас и классов, чтобы отправляться на задания, участвовать в масштабных рейдах и заниматься обширными системами крафта и торговли.
Первоначально выпущенная в 2010 году и перезапущенная в 2013 году под названием Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, игра получила признание критиков за свой сюжет, создание мира и обширные обновления контента.
Final Fantasy XIV (фото: Engadget)
Half-Life 2
Главный герой Гордон Фримен путешествует по антиутопическому миру, контролируемому инопланетным режимом, известным как Альянс. Игра знаменита своим инновационным физическим движком, повествовательным игровым процессом и богатым построением мира.
Half-Life 2 хвалили за ее интенсивную атмосферу, сюжет и продвинутую игровую механику для своего времени. Она оказала длительное влияние на жанр FPS и считается одной из величайших видеоигр, когда-либо созданных.
Half-Life 2 (фото: Engadget)
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