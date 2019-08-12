Зграя дельфінів захопила відпочиваючих в Одесі: у мережі з'явилося відео

Дельфіни підпливли до узбережжя Одеси і потішили відпочиваючих на пляжі своїми іграми у воді. Відео з тваринами виклала Ольга Теряєва у Facebook-групі "Моя Одеса".

Зграя тварин раз у раз зринала, показуючи свої тендітні спини. На відео можна помітити кількох тварин.

"Доброго ранку улюблене місто. Сьогодні вранці у нас були гості... Дарую гарний настрій!" - підписала дівчина відео.

Дельфінів помітили на пляжі Одеси (відео: facebook.com)

Користувачі мережі захоплено відреагували на відео, залишивши десятки коментарів.

"Значить, ставридка підійшла", - припустив один з користувачів.

"Морські Люди", - так назвала тварин коментатор.

"Це не гості, це - місцеві", - поправив автора відео ще один юзер.

Дельфінів помітили на пляжі Одеси (скрін: facebook.com)

Варто відзначити, що прекрасні і дружелюбні тварини все частіше підпливають до людей, що відпочивають на чорноморському узбережжі.

Так, зовсім недавно, дельфін розважив відпочиваючих на пляжі в Херсонській області. Тварина пропливла між людьми, які стояли по пояс у воді.

Також ми писали, що дельфіни розважили відпочиваючих на Кінбурнській косі під Миколаєвом. У мережі показали дивовижне відео, як тварини підпливають до людей майже впритул.

До речі, популярна українська виконавиця з дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха після відвідин дельфінарію у Харкові поділилася фото в мережі, чим викликала хвилю критики - її звинуватили в підтримці жорстокого поводження з тваринами.