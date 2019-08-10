На пляжах Києва знайшли небезпечну інфекцію: де не можна купатися

Купання на багатьох пляжах Києва може закінчитися поїздкою в інфекційний стаціонар
Пляжі Києва несуть реальну загрозу для киян і гостей столиці, які вирішать освіжиться спекотними літніми днями. Незважаючи на досить прохолодне літо, сонячні дні кличуть українців на пляжі, але купання на багатьох з них може приховувати реальну загрозу здоров'ю.
Про це свідчать останні дані Держпродпотребслужби, яка регулярно проводить аналіз проб води в місцях масового відпочинку в столиці.
Пляжі Києва - де не можна купатися (фото: РБК-Україна)
Так, жителям і гостям столиці, настійно не рекомендують купатися на таких пляжах:
Відзначимо, що у всіх перерахованих водоймах виявили лактозопозитивну кишкову паличку. Попадання бактерії в організм з водою може призвести до серйозного отруєння і дизентерії.
Нагадаємо, раніше у мережі показали порожні пляжі Криму. На знімках видно, що ні в курортній Поповці, ні на пляжах Гурзуфа, ні в Феодосії туристів практично немає.
Також ми повідомляли, що на двох популярних морських курортах через шторм "втекло море" і стало неможливо купатися.