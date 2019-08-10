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На пляжах Києва знайшли небезпечну інфекцію: де не можна купатися

STYLERЖиття    10.08.2019 - 13:57
На пляжах Києва знайшли небезпечну інфекцію: де не можна купатися
Пляжі Києва - де не можна купатися (колаж: РБК-Україна)

Купання на багатьох пляжах Києва може закінчитися поїздкою в інфекційний стаціонар

Пляжі Києва несуть реальну загрозу для киян і гостей столиці, які вирішать освіжиться спекотними літніми днями. Незважаючи на досить прохолодне літо, сонячні дні кличуть українців на пляжі, але купання на багатьох з них може приховувати реальну загрозу здоров'ю.

Про це свідчать останні дані Держпродпотребслужби, яка регулярно проводить аналіз проб води в місцях масового відпочинку в столиці.

На пляжах Києва знайшли небезпечну інфекцію: де не можна купатися

Пляжі Києва - де не можна купатися (фото: РБК-Україна)

Так, жителям і гостям столиці, настійно не рекомендують купатися на таких пляжах:

  • Венеція (Гідропарк);
  • Веселка (озеро Радунка, Райдужний масив) - у воді зафіксували недолік кисню і підвищений показник водню;
  • Дитячий (Гідропарк);
  • Золотий (Гідропарк, неподалік від моста Патона);
  • Молодіжний (Гідропарк);
  • Передмостова Слобідка (Гідропарк);
  • Тельбін (озеро Тельбін, Березняки) - у воді зафіксували нестачу кисню;
  • Центральний (Труханів острів)
  • Троєщина (узбережжя Десенки);
  • Чорторий (Труханів острів) - на поверхні води зафіксували дрібні водорості.

Відзначимо, що у всіх перерахованих водоймах виявили лактозопозитивну  кишкову паличку. Попадання бактерії в організм з водою може призвести до серйозного отруєння і дизентерії.

Нагадаємо, раніше у мережі показали порожні пляжі Криму. На знімках видно, що ні в курортній Поповці, ні на пляжах Гурзуфа, ні в Феодосії туристів практично немає.

Також ми повідомляли, що на двох популярних морських курортах через шторм "втекло море" і стало неможливо купатися.

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