На пляжах Києва знайшли небезпечну інфекцію: де не можна купатися

Пляжі Києва - де не можна купатися (колаж: РБК-Україна)

Купання на багатьох пляжах Києва може закінчитися поїздкою в інфекційний стаціонар

Пляжі Києва несуть реальну загрозу для киян і гостей столиці, які вирішать освіжиться спекотними літніми днями. Незважаючи на досить прохолодне літо, сонячні дні кличуть українців на пляжі, але купання на багатьох з них може приховувати реальну загрозу здоров'ю.

Про це свідчать останні дані Держпродпотребслужби, яка регулярно проводить аналіз проб води в місцях масового відпочинку в столиці.

Пляжі Києва - де не можна купатися (фото: РБК-Україна)

Так, жителям і гостям столиці, настійно не рекомендують купатися на таких пляжах:

Венеція (Гідропарк);

Веселка (озеро Радунка, Райдужний масив) - у воді зафіксували недолік кисню і підвищений показник водню;

Дитячий (Гідропарк);

Золотий (Гідропарк, неподалік від моста Патона);

Молодіжний (Гідропарк);

Передмостова Слобідка (Гідропарк);

Тельбін (озеро Тельбін, Березняки) - у воді зафіксували нестачу кисню;

Центральний (Труханів острів)

Троєщина (узбережжя Десенки);

Чорторий (Труханів острів) - на поверхні води зафіксували дрібні водорості.

Відзначимо, що у всіх перерахованих водоймах виявили лактозопозитивну кишкову паличку. Попадання бактерії в організм з водою може призвести до серйозного отруєння і дизентерії.

Нагадаємо, раніше у мережі показали порожні пляжі Криму. На знімках видно, що ні в курортній Поповці, ні на пляжах Гурзуфа, ні в Феодосії туристів практично немає.

Також ми повідомляли, що на двох популярних морських курортах через шторм "втекло море" і стало неможливо купатися.