Дельфіни грають з туристами під Миколаєвом: відео захопило мережу

Фото: колаж РБК-Україна

Дельфіни на Кінбурнській косі радіють людям

Дельфіни розважають відпочиваючих на Кінбурнській косі під Миколаєвом. У мережі показали дивовижне відео, як тварини підпливають до людей майже впритул, причому дія відбувається не на глибині, а прямо біля пляжу - близько 1-1,5 метри від лінії берега.

Як видно на кадрах, дильфин стрімко "летить" по хвилях до одного з відпочиваючих, потім граційно робить розворот, після чого пливе на великій швидкості назад у синю глибінь.

Фото: скріншот

Також на ролику можна почути, як люди захоплюються прекрасними ссавців. До речі, "оператор" зняв кілька дельфінів, які красуються перед туристами.

"Шедеври природи. Сьогодні на Кінбурні - товариш відео скинув! Ось тут вже зелена заздрість у мене - побачити так близько дельфіна!" - підписав ролик Дмитро Рябченко.

Відео: facebook.com/medcontrolnikolaev

У коментарях до відео користувачі мережі захоплюються дельфінами, які зовсім не бояться людей і "грають" з ними.

Клас!

Кожен ранок у ЖП можна спостерігати таке!

Ну чого я не там?

Ось це швидкість! Клас!

Ми на Кінбурні проходили археологічну практику в 2011 р., але дельфінів за два тижні нажаль не бачили жодного разу. От би потрапити туди знову...

Якщо на великому екрані подивитися, то видно принаду/наживку, за якою дельфін гнався. І парадокс - як вчасно смартфон виявився у людини, яка знімає відео. Дельфін прекрасний!

Унікальне місце! Нам просто пощастило з ним, але чомусь користуємося можливістю відпочити там рідко...

ССкрін коментарів

Як повідомлялося раніше, дельфіни в окупованому Криму викидаються на берег. Нещодавно стало відомо, що щодня на узбережжя Кримського півострова море виносить загиблих тварин. У Севастополі в мікрорайоні Учкуївка стався резонансний інцидент зі спробою приховування причин смерті ссавців.

Також ми писали про те, що раніше на узбережжі біля Євпаторії були виявлено тіла 16 дельфінів. Крім того, ще кілька тіл знайшли біля Німецької Балки під Севастополем.

Нагадаємо, що популярна українська виконавиця з дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха після відвідин дельфінарію в Харкові поділилася фото в мережі, чим викликала хвилю критики - її звинуватили в підтримці жорстокого поводження з тваринами.