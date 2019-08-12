Стая дельфинов умилила отдыхающих в Одессе: в сети появилось видео

Дельфины подплыли к побережью Одессы и потешили отдыхающих на пляже своими играми в воде. Видео с животными выложила Ольга Теряева в Facebook-группе "Моя Одесса".

Стая животных то и дело выныривала, показывая свои изящные спины. На видео можно заметить нескольких животных.

"Доброе утро любимый город. Сегодня утром у нас были гости... Дарю хорошее настроение!" - подписала девушка видео.

Дельфинов заметили на пляже Одессы (видео: facebook.com)

Пользователи сети восторженно отреагировали на видео, оставив десятки комментариев.

"Значит, ставридка подошла", - предположил один из пользователей.

"Морские Люди", - так назвала животных комментатор.

"Это не гости, это - местные", - поправил автора видео еще один юзер.

Дельфинов заметили на пляже Одессы (скрин: facebook.com)

Стоит отметить, что прекрасные и дружелюбные животные все чаще подплывают к людям, отдыхающим на черноморском побережье.

Так, совсем недавно, дельфин поразвлек отдыхающих на пляже в Херсонской области. Животное проплыло между людьми, стоящими по пояс в воде.

Также мы писали, что дельфины развлекли отдыхающих на Кинбурнской косе под Николаевом. В сети показали удивительное видео, как животные подплывают к людям почти вплотную.

К слову, популярная украинская исполнительница из дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха после посещения дельфинария в Харькове поделилась фото в сети, чем вызвала волну критики - ее обвинили в поддержке жестокого обращения с животными.