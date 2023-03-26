Где украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь: список сервисов
Воздействие войны на психологическое здоровье неизбежно. Поэтому время от времени каждый украинец нуждается в помощи. Список сервисов, куда именно можно обратиться, чтобы получить бесплатную консультацию психолога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"ВартоЖити"
В колл-центре #ВАРТОЖИТИ работает линия кризисного консультирования. Получить психологическую помощь можно по номеру 55-22 с 11:00 до 19:00 по будням.
Национальная психологическая ассоциация
Платформа работает в формате первичной психологической помощи. Консультации предоставляются в телефонном режиме или через видеосвязь жителей со всей Украины. Телефон "горячей линии": 0 800 100 102.
"Розкажи мені"
Если вы чувствуете тревогу, у вас случаются панические атаки, вы близки к депрессии или даже на грани - можете оставить заявку на этой онлайн-платформе.
Lifeline Ukraine
"Горячая линия" работает круглосуточно. Обратиться за помощью можно по номеру: 73-33.
"Людина в біді"
Бесплатные психологические консультации предоставляются по номеру: 0 800 210 160.
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