ua ru
Вс, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Где украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь: список сервисов

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 марта 2023 15:00
Где украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь: список сервисов Фото: где украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

Воздействие войны на психологическое здоровье неизбежно. Поэтому время от времени каждый украинец нуждается в помощи. Список сервисов, куда именно можно обратиться, чтобы получить бесплатную консультацию психолога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"ВартоЖити"

В колл-центре #ВАРТОЖИТИ работает линия кризисного консультирования. Получить психологическую помощь можно по номеру 55-22 с 11:00 до 19:00 по будням.

Национальная психологическая ассоциация

Платформа работает в формате первичной психологической помощи. Консультации предоставляются в телефонном режиме или через видеосвязь жителей со всей Украины. Телефон "горячей линии": 0 800 100 102.

"Розкажи мені"

Если вы чувствуете тревогу, у вас случаются панические атаки, вы близки к депрессии или даже на грани - можете оставить заявку на этой онлайн-платформе.

Lifeline Ukraine

"Горячая линия" работает круглосуточно. Обратиться за помощью можно по номеру: 73-33.

"Людина в біді"

Бесплатные психологические консультации предоставляются по номеру: 0 800 210 160.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию